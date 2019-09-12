Meghan Markle'ın giyim koleksiyonu satışa çıktı
Meghan Markle'ın kadınlar için çalışan bir vakıf yararına tasarladığı kıyafet koleksiyonu internet üzerinden satışta.
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Meghan Markle’ın yardım amaçlı olarak ürettiği kıyafet koleksiyonu internette satışa çıkarıldı.
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38 yaşındaki Sussex Düşesi’nin beş parçadan oluşan kapsül koleksiyonu, iş görüşmelerine giden kadınlara kıyafet tedarik eden İngiliz yardım derneği Smart Works yararına satılacak.
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Koleksiyon; Marks & Spencer, John Lewis ve Jigsaw şirketlerinin yanı sıra Markle’ın yakın arkadaşı tasarımcı Misha Nonoo’nun işbirliğiyle hazırlandı.
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Koleksiyonda 19,50 sterline elbise, 109 sterline çanta yer alıyor.
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Yalnızca maddi yardımın yeterli olmayacağını, kadınların üreterek ve yaratıcılıklarını kullanarak özgürleşebileceklerinin altını çizen Markle, koleksiyonu çıkarmadan önce yaptığı açıklamada, koleksiyonuyla birlikte kadınların hikayelerine dokunmak istediğini belirtmişti.
Markle, "İş görüşmesine giden kadınların özgüvenli olmaları, kendilerini iyi hissetmeleri gerekiyor" demişti.
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6İşte Markle'ın satışa çıkan koleksiyonundan ürünler...
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