Meghan Markle’ın ilham kaynağı Julia Roberts
ntv.com.tr
Meghan Markle’ın oyunculuk mesleğini seçmesinde Julia Roberts’tan ilham aldığını söyleyince, Julia Roberts “Bulutların üzerine çıktım” yorumunu yaptı.
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Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle’ın, daha önce verdiği bir röportajda, oyunculuk konusunda kendisine en çok ilham veren oyuncunun Julia Roberts olduğunu açıkladığı ortaya çıktı.
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37 yaşındaki Sussex Düşesi’nin 2017 yılında Glamour dergisine verdiği röportajda, hayatını değiştiren 10 kadından biri olduğunu açıkladığı 51 yaşındaki Oscar’lı oyuncu hakkında, “Ekranda gördüğüm ilk kişiydi ve ‘Çok eğlenceli görünüyor, bu işi yapmak istiyorum’ diye düşündüm” ifadesini kullanmıştı.
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Markle ayrıca, “Küçükken bana profilden Julia Roberts’a benziyorsun derlerdi. Hayatımda aldığım en güzel iltifattı” sözlerini sarf etmişti.
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Bu ifadeleri öğrenen Julia Roberts, katıldığı Ben is Back filmi galasında konuyla ilgili yorum yaparak, “Benim için harika bir gece. Bütün gece bulutların üzerinde olacağım” dedi.
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7 Aralık’ta ABD’de vizyona girecek olan Ben is Back filminin Türkiye’de ne zaman gösterileceği henüz bilinmiyor.