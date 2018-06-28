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Meghan Markle’ın imzası güven eksikliğine işaret (Ünlülerin sıra dışı kişiliklerini yansıtan imzaları)

ntv.com.tr

Sahip oldukları kişilerin yaşam tarzları, kişilikleri ve yaptıkları işlerle ortaya çıkan imzalar bazen hayli yaratıcı olabiliyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, imzalardan karakter tahlili yapan uzmanlara bazı ünlü isimleri inceletti. Bored Panda isimli internet sitesi ise Angelina Jolie, Mark Zuckerberg, Brad Pitt, Donald Trump,Beyonce, Bill Gates, Johnny Depp, Justin Bieber, Maradona ve Picasso gibi kendi alanında dünyanın en çok tanınan insanların imzalarını derledi....

  • 1

    Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’ın imzasındaki yuvarlaklar, güven eksikliğine işaret ediyor.
  • 2

    Donald Trump

    ABD Başkanı Donald Trump, orantısız büyük harfler taşıyan imzasıyla, ‘güç düşkünü alfa erkek’ çıktı. Empati yoksunluğu da ABD Başkanı’na yönelik bir başka tespit.

  • 3

    Son yılların en başarılı şarkıcısı Adele’in imzası ise alçak gönüllülüğünün işareti.
  • 4

    Mark Zuckerberg

    Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in imzası, insanları iyi idare ettiğini gösteriyor. 

  • 5

    Sahip oldukları kişilerin yaşam tarzları, kişilikleri ve yaptıkları işlerle ortaya çıkan imzalar bazen hayli yaratıcı olabiliyor. Bored Panda isimli internet sitesi, Angelina Jolie, Mark Zuckerberg, Brad Pitt, Donald Trump,Beyonce, Bill Gates, Johnny Depp, Justin Bieber, Maradona ve Picasso gibi kendi alanında dünyanın en çok tanınan insanların imzalarını derledi. Ortaya çıkan sonuçlar ise sosyal medya kullanıcılarını bir hayli şaşırttı...
  • 6

    Pablo Picasso
  • 7

    Angelina Jolie
  • 8

    Brad Pitt
  • 9

    Beyonce
  • 10

    Steve Jobs
  • 11

    Maradona
  • 12

    Stephen Hawking
  • 13

    Nicki Minaj
  • 14

    Bill Gates
  • 15

    Jonny Depp
  • 16

    Victoria Beckham
  • 17

    Justin Bieber
  • 18

    Keanu Reeeves
  • 19

    Amy Winehouse
  • 20

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth
  • 21

    Marilyn Monroe
  • 22

    Anna Hathaway
  • 23

    Kurt Cobain
  • 24

    Walt Disney
  • 25

    İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth
  • 26

    Keiji Inafune
  • 27

    Kurt Vonnegut
  • 28

    Mahatma Gandhi
  • 29

    Martin Luther King
  • 30

    John Lennon
  • 31

    Michael Jackson
  • 32

    Albrecht Dürer
  • 33

    Jay Leno
  • 34

    Tom Yorke
  • 35

    Leonordo Da Vinci
  • 36

    Hugh Jackman
  • 37

    Bruce Lee
  • 38

    Steven Tyler
  • 39

    Prince
  • 40

    Whitney Houston
  • 41

    Tom Hanks
  • 42

    Antonio Banderas
  • 43

    Wolfgang Amadeus Mozart
  • 44

    Jim Carrey
  • 45

    Kanye West
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