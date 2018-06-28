Meghan Markle’ın imzası güven eksikliğine işaret (Ünlülerin sıra dışı kişiliklerini yansıtan imzaları)
ntv.com.tr
Sahip oldukları kişilerin yaşam tarzları, kişilikleri ve yaptıkları işlerle ortaya çıkan imzalar bazen hayli yaratıcı olabiliyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, imzalardan karakter tahlili yapan uzmanlara bazı ünlü isimleri inceletti. Bored Panda isimli internet sitesi ise Angelina Jolie, Mark Zuckerberg, Brad Pitt, Donald Trump,Beyonce, Bill Gates, Johnny Depp, Justin Bieber, Maradona ve Picasso gibi kendi alanında dünyanın en çok tanınan insanların imzalarını derledi....
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1Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’ın imzasındaki yuvarlaklar, güven eksikliğine işaret ediyor.
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Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, orantısız büyük harfler taşıyan imzasıyla, ‘güç düşkünü alfa erkek’ çıktı. Empati yoksunluğu da ABD Başkanı’na yönelik bir başka tespit.
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3Son yılların en başarılı şarkıcısı Adele’in imzası ise alçak gönüllülüğünün işareti.
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Mark Zuckerberg
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in imzası, insanları iyi idare ettiğini gösteriyor.
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5Sahip oldukları kişilerin yaşam tarzları, kişilikleri ve yaptıkları işlerle ortaya çıkan imzalar bazen hayli yaratıcı olabiliyor. Bored Panda isimli internet sitesi, Angelina Jolie, Mark Zuckerberg, Brad Pitt, Donald Trump,Beyonce, Bill Gates, Johnny Depp, Justin Bieber, Maradona ve Picasso gibi kendi alanında dünyanın en çok tanınan insanların imzalarını derledi. Ortaya çıkan sonuçlar ise sosyal medya kullanıcılarını bir hayli şaşırttı...
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6Pablo Picasso
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7Angelina Jolie
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8Brad Pitt
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9Beyonce
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10Steve Jobs
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11Maradona
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12Stephen Hawking
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13Nicki Minaj
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14Bill Gates
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15Jonny Depp
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16Victoria Beckham
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17Justin Bieber
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18Keanu Reeeves
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19Amy Winehouse
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20İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth
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21Marilyn Monroe
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22Anna Hathaway
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23Kurt Cobain
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24Walt Disney
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25İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth
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26Keiji Inafune
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27Kurt Vonnegut
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28Mahatma Gandhi
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29Martin Luther King
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30John Lennon
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31Michael Jackson
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32Albrecht Dürer
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33Jay Leno
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34Tom Yorke
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35Leonordo Da Vinci
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36Hugh Jackman
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37Bruce Lee
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38Steven Tyler
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39Prince
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40Whitney Houston
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41Tom Hanks
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42Antonio Banderas
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43Wolfgang Amadeus Mozart
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44Jim Carrey
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45Kanye West