Meghan Markle'ın kardeşi Samantha Markle: Kate Middleton'ı kıskanıyordu

Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ın, "Kraliçeye zarar verdiler" açıklamasının ardından üvey kardeşi Samantha Markle konuştu. Kardeş Markle, "Meghan Markle, eltisi Kate Middleton'ı kıskanıyordu. Ayrılık duyurusu için de Kate Middleton'ın doğum gününden bir gün öncesini bilerek seçti" ifadelerini kullandı.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararının ardından yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Eşi Prens Harry ile birlikte aileden ayrılıp Kanada'ya yerleşen Meghan Markle ile ilgili üvey kardeşi Samantha Markle da konuştu.

Samantha Markle, ayrılık kararının açıklanması için seçilen tarihin anlamlı olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre tarihin seçilmesini isteyen kişi Meghan Markle, kendisi için çok önemli olan bir günde Kate'i üzmek istedi.

Samantha Markle'a göre Meghan Markle, eltisi Kate Middleton'ı kıskanıyordu. Sürekli olarak onunla kıyaslanmaktan rahatsız olan Markle, kendisi ön plana çıkmak için de bazı hamleler yapıyordu.

Kardeş Markle, Prens Harry ile birlikte bebeklerini de alıp Kanada'ya yerleşeceklerinin duyurusu için de Kate Middleton'ın doğum gününden bir gün öncesinin bilerek seçildiğini öne sürdü.

Eski bir model olan Samantha Markle, The Lion King'in galasına katılan Prens Harry ve Meghan Markle'ın Disney'in yöneticilerinden iş istemesini de eleştirdi.