Meghan Markle'ın kitabını kopyaladığı iddia edilen yazar konuştu

Meghan Markle, The Bench (Bank) adıyla yazdığı ilk çocuk kitabıyla, daha kitap piyasaya çıkmadan, kopyacılıkla suçlanmıştı. Oğlu Archie ile eşi Prens Harry’nin baba-oğul ilişkisinden ilham alarak yazdığı kitapla 39 yaşındaki Markle’ın, İngiliz yazar Corrinne Averiss’in 2018’de çıkardığı The Boy on the Bench kitabını kopyaladığı öne sürülmüştü.