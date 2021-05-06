Meghan Markle'ın kitabını kopyaladığı iddia edilen yazar konuştu

Markle, kitabıyla ilgili açıklamasında, 36 yaşındaki eşinin ilk Babalar Günü’nde yazdığı şiirden yola çıkarak hazırladığını söyledi. “O şiir hikaye haline geldi” diyen Düşes, “Christian güzel ve şeffaf sulu boya illüstrasyonlarla babalar ve oğullarının hayat yolculuğuna sıcaklık, neşe ve hoşluk kattı. Bu sunum benim için çok önemli, Christian ve ben kapsamlı bir gözle bu özel bağı tasvir etmek için çalıştık” dedi.