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Meghan Markle'ın Los Angeles'taki evi satışa çıktı

Meghan Markle'ın Prens Harry ile evlenmeden önce Los Angeles'ta yaşadığı evi satışa sunuldu. Daire için 1.8 milyon dolar (Yaklaşık 10 milyon TL) isteniyor.

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    Meghan Markle şuan eşi Prens Harry ile Frogmore Cottage'da yaşasa da Sussex düşesi olmadan önce Los Angeles'ta yaşıyordu.


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    Markle'ın uzun zmaandır kullanmadığı evi 1.8 milyon dolara (Yaklaşık 10 milyon TL) satışa çıkarıldı.


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    Düşesin Los Angeles'ın Hancock Park muhitinde yer alan evi 4 oda, 3 banyolu bol güneş alan bir daire özelliği taşıyor.


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    Ev, metal mutfak eşyalarıyla donatılmış bir mutfak, gri ve beyaz fayanslı lüks banyolar ve sanat eserleriyle dolu duvarlardan oluşuyor.

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    Açık nötr tonları tercih ettiği görülen düşesin Toronto'daki evi de sıcak beyaz, krem ve gri renklerinin baskın olduğu bir dizayna sahipti.


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    Kraliyet muhabiri Corlyn Durrand'ın ocak ayında Elle dergisine verdiği bilgilere göre; Düşes, Prens Harry ile yeni Windsor evlerinde de aynı renkleri kulanıyor.
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