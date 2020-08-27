Meghan Markle'ın milyonluk evinde ilk konuk

Kocası Prens Harry ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Meghah Markle, 14.7 milyon dolarlık malikanesinde yeni hayatına başladı. Markle, ilk misafiri olarak 86 yaşındaki aktivist Gloria Steinem'ı ağırladı.

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27.08.2020 - 11:55

Meghan Markle, geçtiğimiz ay taşındıkları milyon dolarlık malikanesinde yaşamına başladı.







Markle, kocası Harry ve bir yaşındaki oğlu Archie ile birlikte taşındığı Santa Barbara, Montecito'daki 14.7 milyon dolarlık malikanesinde 86 yaşındaki aktivist Gloria Steinem'ı ağırladı.







Markle, kadınları güçlendirme platformu Makers Women adına Gloria Steinem'i ağırladı ve çekilen videoda onun sorularını yanıtladı.







Markle, Gloria Steinem'ı ağırlamak için milyon dolarlık malikanesinin arka bahçesini tercih etti. Açık renk bir pantolon ve gömlek Markle, görümünü de güneşten koruyucu bir şapka ile tamamladı.







Bu sohbette ikiliye Markle'ın köpekleri Guy ile Pula da eşlik etti. Markle ve Steinem videoda yaklaşan ABD başkanlık seçimlerini ve özellikle genç kuşak kadınların gelecekleri açısından bu seçimlerde oy vermelerinin önemine değindi.







Markle "Bugün benim için harika bir gün" dediği konuşmasında evine"yani ABD'ye dönmekten mutlu olduğunu da belirtti.







Gloria Steinem, videonun başında "Meghan evine hoş geldin. Seni yeniden evde görmekten mutluym" dedi.







Prens Charles'ın maddi yardımıyla satın alınan malikane Santa Barbara'da Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres gibi ünlülerin yanı sıra ülkenin en zenginlerinin yaşadığı bir muhitte yer alıyor.