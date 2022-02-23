Meghan Markle'ın Oprah Winfrey söyleşisinde giydiği elbise 'Yılın Kıyafeti' seçildi

"DÜZEN KARŞITI BİR ANDI"

Kamara ve Wrighton, yaptıkları açıklamada, "Günümüzün hiper-stilize edilmiş pop kültüründe, Yılın Elbisesi artık 'yılın mimi' olma potansiyeline sahip. İkimiz de Meghan ve Harry'nin Oprah ile ses getiren söyleşisini İngiliz kolektif bilincinde sonsuza dek yer edinecek düzen karşıtı bir an olarak gördük” dedi.

Açıklamada ayrıca, “Meghan'ın ilahi bir hamileliği sergilemek için giydiği Armani imzalı şal elbisesi, Düşes'i Tyler Perry'nin Hollywood bahçesinin bol peyzajına karşı siyahla çerçeveledi” ifadesine yer verildi.

Kamara ve Wrighton, “Bu bakış, görsel bir televizyon anıyla tamamen ilişkilendirilerek, popüler kültür ruhumuza sağlam bir şekilde yerleşmiş durumda” dedi.