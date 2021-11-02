Meghan Markle’ın Starbucks bağışı tepki çekti

İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra olaylı gelin olarak gündemden düşmeyen Meghan Markle, yaptığı 25 dolarlık bağışla sosyal medyada alay konusu oldu.

Haberler 02.11.2021 - 07:32

Meghan Markle’ın Starbucks bağışı tepki çekti - 1

Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra ABD’ye yerleşen Prens Harry ve eşi , hemen her gün yeni bir haberle İngiliz basınının gündeminde.

Meghan Markle’ın Starbucks bağışı tepki çekti - 2

Meghan Markle, ücretli aile ve sağlık izni kampanyası kapsamında fazla mesai yapan çalışanlara destek olmak için 25 dolarlık Starbucks çeki dağıttı. Sussex Düşesi, ABD’li politikacılara bunun ulusal bir hak yapılması için de çağrıda bulundu.

Meghan Markle’ın Starbucks bağışı tepki çekti - 3

Sussex Düşesi, 2022 yılına kadar ücretli aile ve sağlık izni kazanmak için ulusal bir kampanya yürüte PL+US grubundaki yetenekli işçilere, kurdukları Archewell aracılığıyla 25 dolarlık Starbucks kuponu verdi.

Meghan Markle’ın Starbucks bağışı tepki çekti - 4

Düşes'in yardım başlığı altındaki 25 dolarlık bağışı ise sosyal medyada topa tutuldu.

Meghan Markle’ın Starbucks bağışı tepki çekti - 5

Grubun iletişim direktörü Neil Sroka, Twitter’da “Sussex Düşes biz Save Paid Leave için fazla mesai yaparken herkese birkaç fincan kahve aldı” ifadeleriyle Markle’ı eleştirdi.

Meghan Markle’ın Starbucks bağışı tepki çekti - 6

Sosyal medyada kullanıcılar, Markle’ın bağışıyla ilgili olarak "İnanılmaz derecede klas… ve gerekli. Kazanma mücadelesinde arkamızda olduğunu bilmek gerçekten onur verici" gibi yorumlar yaparak Düşes'i topa tuttu.

Meghan Markle’ın Starbucks bağışı tepki çekti - 7

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise küçük nezaketlerin büyük bir fark yaratabileceğini söyleyerek Markle’a destek oldu

Meghan Markle’ın Starbucks bağışı tepki çekti - 8

Ancak çoğunluk Markle’ın zavallı olduğunu düşündüklerini ve dikkat çekmek için böyle eylemlerde bulunduğunu yazdı.

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