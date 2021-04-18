Meghan Markle’dan Prens Philip’in cenazesine özel hediye

İkinci çocuğuna hamile olan Meghan Markle, Prens Philip'in dünkü cenazesine katılmasa da gönderdiği özel hediyeyle, törende varlığını hissettirdi.

ntv.com.tr 18.04.2021 - 11:41 | Son Güncelleme : 18.04.2021 - 11:45

Meghan Markle’dan Prens Philip’in cenazesine özel hediye - 1

Prens Philip’in cenazesine bizzat katılmayarak ABD’deki evinden izleyen Meghan Markle, kraliyet ailesine el yazısıyla not göndermeyi ihmal etmedi.

Meghan Markle’dan Prens Philip’in cenazesine özel hediye - 2

İkinci çocuğuna hamile olan 39 yaşındaki Markle, dün Windsor Kalesi’nde son yolculuğuna uğurlanan Prens Philip’in cenaze törenine katılmasa da 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ve diğer aile üyelerine özel bir hediye iletti.

Meghan Markle’dan Prens Philip’in cenazesine özel hediye - 3

Bir iddiaya göre hamileliği nedeniyle doktorunun seyahat yasağı koyması sonucu cenazeye katılmayan, ancak bir başka iddiaya göre ise odak noktası olmak istemediği için eşi Prens Harry’ye cenazede eşlik etmeyen Markle, çelenk ve el yazısı notla varlığını hissettirdi.

Meghan Markle’dan Prens Philip’in cenazesine özel hediye - 4

ÇİÇEĞİN ÖZEL MESAJI VAR

İngiliz basınında, 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip’in cenazesi için Markle’ın gönderdiği çelenkte bir detaya vurgu yapıldı. Buna göre Markle, 2018’de Prens Harry ile düğünlerinde ve bir yıl sonra doğan oğulları Archie’nin vaftiz töreninde birlikte çalıştıkları çiçek tasarımcısı Willow Crossley’nin elinden çıkma bir çelenk tercih etti. Çelenkte boğa dikeninin yanı sıra Yunanistan’ın ulusal çiçeği kabul edilen ayı çiçeği de kullanıldı. Bu çiçek tercihiyle, Prens Philip’in Yunan mirasına saygı duruşu amacı taşındığı düşünüldü.

Meghan Markle’dan Prens Philip’in cenazesine özel hediye - 5
Kraliçe Elizabeth de 73 yıllık eşine hüzünlü vesa etti. Kraliçe, el yazısıyla yazdığı notu, Prens Philip’in tabutunun üzerindeki kasketin içine koydu.
Meghan Markle’dan Prens Philip’in cenazesine özel hediye - 6

'LİLİBET' İMZALI

Notta tam olarak ne yazdığı bilinmese de İngiliz basınında, notun bir kısmında Kraliçe’nin, “Sevgi dolu hatıralardasın” dediği yazıldı. Kraliçe, imza olarak kendisine çocukken takılan Lillibet adını nota ekledi.

Meghan Markle’dan Prens Philip’in cenazesine özel hediye - 7
İşte Prens Philip'in corona önlemleri çerçevesinde sadece 30 kişilik davetli sayısıyla sınırlandırılan cenaze töreninden yansıyanlar...
Meghan Markle’dan Prens Philip’in cenazesine özel hediye - 8
Meghan Markle’dan Prens Philip’in cenazesine özel hediye - 9
Meghan Markle’dan Prens Philip’in cenazesine özel hediye - 10
Meghan Markle’dan Prens Philip’in cenazesine özel hediye - 11
Meghan Markle’dan Prens Philip’in cenazesine özel hediye - 12
Meghan Markle’dan Prens Philip’in cenazesine özel hediye - 13
Meghan Markle’dan Prens Philip’in cenazesine özel hediye - 14
Meghan Markle’dan Prens Philip’in cenazesine özel hediye - 15

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