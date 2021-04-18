Meghan Markle’dan Prens Philip’in cenazesine özel hediye

ntv.com.tr 18.04.2021 - 11:41 | Son Güncelleme : 18.04.2021 - 11:45
Prens Philip’in cenazesine bizzat katılmayarak ABD’deki evinden izleyen Meghan Markle, kraliyet ailesine el yazısıyla not göndermeyi ihmal etmedi.
İkinci çocuğuna hamile olan 39 yaşındaki Markle, dün Windsor Kalesi’nde son yolculuğuna uğurlanan Prens Philip’in cenaze törenine katılmasa da 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ve diğer aile üyelerine özel bir hediye iletti.
Bir iddiaya göre hamileliği nedeniyle doktorunun seyahat yasağı koyması sonucu cenazeye katılmayan, ancak bir başka iddiaya göre ise odak noktası olmak istemediği için eşi Prens Harry’ye cenazede eşlik etmeyen Markle, çelenk ve el yazısı notla varlığını hissettirdi.
ÇİÇEĞİN ÖZEL MESAJI VAR
İngiliz basınında, 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip’in cenazesi için Markle’ın gönderdiği çelenkte bir detaya vurgu yapıldı. Buna göre Markle, 2018’de Prens Harry ile düğünlerinde ve bir yıl sonra doğan oğulları Archie’nin vaftiz töreninde birlikte çalıştıkları çiçek tasarımcısı Willow Crossley’nin elinden çıkma bir çelenk tercih etti. Çelenkte boğa dikeninin yanı sıra Yunanistan’ın ulusal çiçeği kabul edilen ayı çiçeği de kullanıldı. Bu çiçek tercihiyle, Prens Philip’in Yunan mirasına saygı duruşu amacı taşındığı düşünüldü.
'LİLİBET' İMZALI
Notta tam olarak ne yazdığı bilinmese de İngiliz basınında, notun bir kısmında Kraliçe’nin, “Sevgi dolu hatıralardasın” dediği yazıldı. Kraliçe, imza olarak kendisine çocukken takılan Lillibet adını nota ekledi.