Meghan Markle’dan Prens Philip’in cenazesine özel hediye

ÇİÇEĞİN ÖZEL MESAJI VAR

İngiliz basınında, 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip’in cenazesi için Markle’ın gönderdiği çelenkte bir detaya vurgu yapıldı. Buna göre Markle, 2018’de Prens Harry ile düğünlerinde ve bir yıl sonra doğan oğulları Archie’nin vaftiz töreninde birlikte çalıştıkları çiçek tasarımcısı Willow Crossley’nin elinden çıkma bir çelenk tercih etti. Çelenkte boğa dikeninin yanı sıra Yunanistan’ın ulusal çiçeği kabul edilen ayı çiçeği de kullanıldı. Bu çiçek tercihiyle, Prens Philip’in Yunan mirasına saygı duruşu amacı taşındığı düşünüldü.