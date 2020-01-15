Megxit sonrası Meghan Markle ilk kez görüntülendi

Önceki gün yapılan, "Sandringham Zirvesi" olarak adlandırılan kraliyet toplantısında, Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilme kararlarının nasıl hayata geçirileceğine dair yol haritası belirlenmişti. Kanada’da yer alan Markle, toplantıya telefonla katılmıştı. Kraliçe 2. Elizabeth toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Ailem ve ben Harry ve Meghan'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat yaratma arzusunu tamamen destekliyoruz" demiş ve yaşananların ailesinin çözmesi gereken karmaşık konular olduğunu söylemişti.