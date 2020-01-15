Megxit sonrası Meghan Markle ilk kez görüntülendi

Meghan Markle, eşi Prens Harry ile kraliyet görevlerini bıraktıklarını açıklamalarının ardından ilk kez görüntülendi. Ayrılık duyurusunun ardından Kanada’ya gittiği öğrenilen 38 yaşındaki Sussex Düşesi, kaldığı 14 milyon dolarlık evinden çıkıp Kanada’nın en yoksul semtlerinden birinde yer alan bir kadın sığınma evini ziyaret etti.
Vancouver Adası'nda okyanus kıyısında yer alan evinden çıkarken görülen Düşes, yaklaşık 20 dakika sonra Victoria Harbour Havaalanı’na gitti. Burada anakara için bir deniz uçağına binmeden önce koruma ekibiyle birlikte görüntülendi.
İngiliz medyası, Markle için "mutlu" ve "rahat" tanımlaması yaptı.
Markle, Vancouver’daki Downtown Eastside Kadın Merkezi’ne giderek sığınma evi çalışanlarına destek verdi. Düşes, merkezin sığınma evine giderek sıcak yemek, kadınlar ve çocuklar için temel ihtiyaçların dağıtımına katkıda bulundu.
Kadın sığınma evi, Vancouver'ın Eastside bölgesinde, Kanada'nın en yoksul semtlerinden birinde yer alıyor.
Öte yandan Markle, daha önce giydiği kıyafetleri tekrar giymesiyle de dikkat çekti. 399 dolarlık Barbour marka montunu ilk olarak Mart 2017’de giymiş, 195 dolarlık Cuyana çantasını Haziran 2019’da Wimbledon’da kullanmıştı. Markle’ın Le Chameau marka çizmesinin değeri de 492 dolar.
Önceki gün yapılan, "Sandringham Zirvesi" olarak adlandırılan kraliyet toplantısında, Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilme kararlarının nasıl hayata geçirileceğine dair yol haritası belirlenmişti. Kanada’da yer alan Markle, toplantıya telefonla katılmıştı. Kraliçe 2. Elizabeth toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Ailem ve ben Harry ve Meghan'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat yaratma arzusunu tamamen destekliyoruz" demiş ve yaşananların ailesinin çözmesi gereken karmaşık konular olduğunu söylemişti.
Prens Harry ile Meghan Markle, geçen hafta içinde Instagram sayfaları ve web siteleri üzerinden yaptıkları bir açıklamayla, kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilmek ve bundan böyle yılın bir kısmını ABD ile Kanada'da geçirmek istediklerini söylemişti. Çift, kraliyet ailesinde "yenilikçi bir rol" üstlenmeyi ve "maddi bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmayı" planladıklarını belirtmişti.