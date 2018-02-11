Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri

1 Aylardır merakla beklenen ve Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünü üstlendiği “Mehmed Bir Cihan Fatihi” 20 Mart'ta izleyiciyle buluştu.

'Mehmed-Bir Cihan Fatihi' dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

2 Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği “Mehmed Bir Cihan Fatihi” adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yolda yaşadıklarını konu alıyor.

3 Merakla beklenen yapımın genel hatlarıyla hikayesi ise şöyle: “1451 yılında, babasının ölüm haberini alıp Manisa’dan Edirne’ye yani Payitaht’a doğru yola çıktığında, Sultan Mehmed’in bir büyük hayali vardı: Cihanın gözbebeği Konstantinopolis’i fethetmek.

4 Ancak büyük hayalinin önünde aşılması zor, büyük engeller duruyordu. Şehir yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılmış ama ne toplar güçlü surlarında tek bir gedik açabilmiş ne de Haliç’in devasa zinciri düşman gemilerine geçit vermişti.

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Üstelik Mehmed şehri almak istiyorsa yalnız Bizans İmparatorluğu’na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundaydı.

6 Ama o engel tanımadı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla, her türlü engeli aşarak ilerledi. Tahta çıktıktan iki yıl sonra şehri kuşattı, yalnızca 53 gün süren bir kuşatmanın ardından ‘imkansız’ denileni başararak Konstantinopolis’i fethetti.

7 En büyük hayalini gerçekleştirerek adını tarihe yazdırdı. O günden sonra Fatih namıyla anılan Sultan Mehmed Han, bu zaferiyle yeni bir çağın kapısını araladı ve yüzyıllar boyunca kıtalara hükmedecek olan büyük bir Cihan İmparatorluğu’nun da temellerini attı.”

8 Dizide, Kenan İmirzalıoğlu’nun yanı sıra Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Funda Eryiğit, Sedef Avcı, Ertan Saban, İsmail Demirci, Atsız Karaduman, Burak Tamdoğan, Meral Çetinkaya, Altan Erkekli, İdil Fırat, Toprak Sağlam, Kaan Çakır, Serdar Orçin, Yavuz Sepetçi, Leyla Tanlar, Mert Yazıcıoğlu ve Çetin Tekindor rol alıyor.

9 İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisindeki oyuncuların rolleri

10 Kenan İmirzalıoğlu, Fatih Sultan Mehmed rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

11 Gürkan Uygun Delibaş'ı oynayacak. Bugüne kadar yer aldığı projelerle izleyicisinin haklı beğenisini kazanan ünlü oyuncu, yılın merakla beklenen projesinde; Mehmed’in fedaisi Delibaş rolünde. Delibaş, canını Mehmed’e adamış, onun uğrunda ölüp, öldürecek tabiri caizse bir cengaver.

12 Sedef Avcı, Mehmed Bir Cihan Fatihi’nde Leyla Hatun’a hayat verecek. Başarılı oyuncu Sedef Avcı, Sultan Murad’ın cariyelerinden biri olan “Leyla Hatun” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Taşıdığı sır yüzünden beklenmedik kararlar alacak olan Leyla Hatun’un hikâyesi izleyenleri derinden etkileyecek.

13 Büşra Develi dizide Bizans Mega Dükü Notaras’ın kızı Eleni’yi canlandıracak. Bizans’ın önemli mimarlarından biri olmak isteyen Eleni’nin hayatı, Konstantinopolis’ten Edirne’ye doğru gelirken beklenmedik bir şekilde değişecek.

14 Ertan Saban İmparator Konstantin'i canlandıracak.

15 Hazal Filiz Küçükköse ise Çandarlı Halil Paşa’nın büyük kızı Melike rolünde izleyici karşısına çıkacak. Mehmed’e küçüklüğünden beri büyük bir hayranlık besleyen Melike’nin, Mehmed’in payitahta gelmesiyle yüzü gülecek.

16 İsmail Demirci Şehzade Orhan rolünde olacak.

17 72 yaşındaki usta oyuncu Çetin Tekindor, Çandarlı Halil Paşa'yı canlandıracak.

18 Gülbahar karakterini ise Sedef Avcı canlandıracak.

19 Funda Eryiğit, Evdoksiya rolünde olacak.