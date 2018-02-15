Mehmed Bir Cihan Fatihi'nden fotoğraflar
Kenan İmirzalıoğlu’nun, Osmanlı tarihinin en önemli padişahlarından Fatih Sultan Mehmed’e hayat vereceği Mehmed Bir Cihan Fatihi'nden fotoğraflar...
-
1Kenan İmirzalıoğlu’nun, Osmanlı tarihinin en önemli padişahlarından Fatih Sultan Mehmed’e hayat vereceği Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi izleyiciyle buluştu. Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde Kenan İmirzalıoğlu'nun yanı sıra birçok ünlü isim yer alıyor.
-
2Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Funda Eryiğit, Sedef Avcı, Ertan Saban, İsmail Demirci, Atsız Karaduman, Burak Tamdoğan, Meral Çetinkaya, Altan Erkekli, İdil Fırat, Toprak Sağlam, Kaan Çakır, Serdar Orçin, Yavuz Sepetçi, Leyla Tanlar, Mert Yazıcıoğlu ve Çetin Tekindor, Mehmed Bir Cihan Fatihi kadrosunda yer alıyor.
-
3Güçlü oyuncu kadrosu ile adını tarihe sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatan diziden fotoğraflar...
-
4İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi'nden kareler...
-
5
-
6
-
7
-
8
Yapımcılığını O3 Medya, yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, başrolünde Kenan İmirzalıoğlu’nun yer aldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi için geri sayım başladı.
-
9
Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat verdiği Sultan Mehmed Han ile Çetin Tekindor'un hayat verdiği vezir-i azam Çandarlı Halil Paşa ilk kez karşı karşıya geldi.
İstanbul'u fethetmek isteyen Sultan Mehmed Han'a, Çandarlı'nın "O şehri zapt etmek boş bir hayaldir" demesi dikkat çekti.
İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi'nden diğer detaylar...
-
10
Yakında Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak olan dizinin ilk teaser’ı da geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluştu.
-
11
Tanıtım filminde İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Sultan Mehmed Han, savaş meydanında görülüyor.
-
12
Stratejik, askeri ve kişisel dehası ile bir cihan fatihi olan Sultan Mehmed Han’ın 2. Kosova Savaşı görüntüleri kadar, zırhını giydiği sahnedeki sözleri de herkesi etkiledi:
-
13“Ben Mehmed Han... Mehmed’lerin ikincisi. Atam Osmangazi, babam Murad Han. Doğdum. Yaşamaz dediler. Yaşadım. Sultan olamaz dediler. Oldum. O şehri alamaz dediler!”
-
14Adını tarihe altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yolda yaşadıklarını konu alan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde, Kenan İmirzalıoğlu başrolde.
-
15İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi'nden ilk fotoğraflar...
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29