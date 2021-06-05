Mehmet Akif Alakurt'un yeni hayatı: Köyde tek başına

Antalya Kaş’a bağlı bir köyde üç dönüm arazi üzerine inşaa ettirdiği evinde köpekleriyle beraber yaşayan 41 yaşındaki oyuncu, günün tamamını yalnız başına geçiriyor. Oyuncu, evinin bahçesinde organik tarım yapıyor. Mehmet Akif Alakurt’un altı önce köye yerleştiği, arazisi için hatırı sayılır bir para ödediği iddia edildi. Mehmet Akif Alakurt'un yeni hayatı doğal yaşamı/köy hayatını seven ünlü isimleri getirdi...
İbrahim Çelikkol
İbrahim Çelikkol, İzmit’teki çiftliğinde organiktarım yapmak için kolları sıvadı. Hürriyet'in haberine göre organik tarım için gerekli malzemeleri temin eden ünlü oyuncu, 3 kişiyi de yanında işe aldı. Çelikkol, yakında ürettiği organik ürünleri satışa çıkaracak.
Gizem Karaca
Uzun zaman önce evlenip İzmir’e yerleşen Gizem Karaca önceki gün de annesiyle Nişantaşı’nda objektife takıldı.
Karaca, söylendiği gibi tükenmişlik sendromu yaşamadığını, sadece köy hayatını sevdiği için gitmek istediğini belirtti.
Karaca şöyle konuştu: “Uzun zamandır İzmir’deydim, bildiğiniz köy hayatı yaşıyorum. Buraya İstanbul’u ve ailemi özleyince gelip gidiyorum, yetiyor.”
Biricik Suden
Biricik Suden Kilyos’taki Bostan Baba’da görüntülendi. Eline kazma kürek aldı toprak kazdı. Sonra traktöre binip gübreleri havalandırdı, ekim yaptı.
İnci Türkay ile Atilla Saral
Oyuncu İnci Türkay, 10 yıldır eski manken ve oyuncu Atilla Saral ile birliktelik yaşıyor.
Türkay'ın Londra'da okuyan oğlu Ali de tatil için Türkiye'ye geldi. Anne-oğul soluğu Atilla Saral'ın yaşadığı Kazdağı Yeşilyurt Köyü'nde aldı.
Burak Hakkı
Gurbet Kadını dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak İkizler: Memo Can dizisinde seyirci karşısına çıkan Burak Hakkı, hayatta asıl patronun tabiat olduğunu söyledi.
Hakkı, “Ne kadar uğraşırsan uğraş, varacağın nokta toprakta bir parça olmak… O yüzden pişman olmayacağınız, keyif aldığınız şeyler yapmanız gerekiyor” dedi.
ŞEHRİN İÇİNDE DOĞAL YAŞAM
Şehrin içinde doğal yaşamı tercih eden sanatçı, uzun yıllardır tükettikleri sebze, meyve ve bakliyatları bahçesinde kendi yetiştiriyor. Evgin; “Bahçe ile ilgilenmek beni dinlendiriyor. Hem de bu sayede organik besleniyoruz” dedi.
Yılmaz Erdoğan çiftliğinde bizzat yetiştirdiği doğal ürünlerle besleniyor. Ünlü oyuncu-yönetmen domatesten buğdaya, elmadan kabağa kadar birçok ürün yetiştiriyor. Ekmeğini bile kendi yapan Erdoğan Köyceğiz’den İstanbul’a geldiğinde de çiftliğinde yetiştirdiği ürünleri tüketiyor.
Mesut Özil’le yaşadığı aşkla dünya basınında da gündeme gelen Amine Gülşe, İzmir’in Ayaskent Köyü’nde salça yapıp, patlıcan toplamasıyla ilgili konuşmasında köy hayatı hakkında konuşmuştu:
"Köy hayatı bana inanılmaz huzur veriyor. Her şey çok doğal. İnsanları içten ve samimi... Doğayla adeta bütünleşiyorsun ve ben bunun fikrine bile bayılıyorum. Havası bile gerçekten çok farklı... Köye gidince ruhsal olarak dinleniyorum."
Teknolojiden uzak duran Özlem Tekin'in beş köpeği, bir at ve eşeği var.
Doğaşya iç içe yaşayan, bahçelerinde tavuk besleyen Özgü Namal ve Serdar Oral çiftinin çiftliklerinin etrafında kamp alanları var.