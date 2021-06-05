Mehmet Akif Alakurt'un yeni hayatı: Köyde tek başına

Özgü Namal, Özlem Tekin gibi ünlü isimlerden sonra Alakurt da Mehmet Akif Alakurt da köy hayatına geçiş yaptı. İşte Alakurt'ın yeni hayatından detaylar ve onun gibi doğal yaşamı/köy hayatını seven ünlü isimler...

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Adanalı dizisiyle bir döneme damga vuran Mehmet Akif Alakurt, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Oyunculuğu bıraktıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelen Mehmet Akif Alakurt, uzun süre sonra ortaya çıktı. Kaş’a 16 km uzaklıkta bir köy evinde yaşayan Alakurt, uzamış sakalı ve bakımsız hakiyle dikkat çekti.

Antalya Kaş’a bağlı bir köyde üç dönüm arazi üzerine inşaa ettirdiği evinde köpekleriyle beraber yaşayan 41 yaşındaki oyuncu, günün tamamını yalnız başına geçiriyor. Oyuncu, evinin bahçesinde organik tarım yapıyor. Mehmet Akif Alakurt’un altı önce köye yerleştiği, arazisi için hatırı sayılır bir para ödediği iddia edildi. Mehmet Akif Alakurt'un yeni hayatı doğal yaşamı/köy hayatını seven ünlü isimleri getirdi...

İbrahim Çelikkol İbrahim Çelikkol, İzmit’teki çiftliğinde organiktarım yapmak için kolları sıvadı. Hürriyet'in haberine göre organik tarım için gerekli malzemeleri temin eden ünlü oyuncu, 3 kişiyi de yanında işe aldı. Çelikkol, yakında ürettiği organik ürünleri satışa çıkaracak.

Gizem Karaca Uzun zaman önce evlenip İzmir’e yerleşen Gizem Karaca önceki gün de annesiyle Nişantaşı’nda objektife takıldı.



Karaca, söylendiği gibi tükenmişlik sendromu yaşamadığını, sadece köy hayatını sevdiği için gitmek istediğini belirtti.



Karaca şöyle konuştu: “Uzun zamandır İzmir’deydim, bildiğiniz köy hayatı yaşıyorum. Buraya İstanbul’u ve ailemi özleyince gelip gidiyorum, yetiyor.”

Biricik Suden Biricik Suden Kilyos’taki Bostan Baba’da görüntülendi. Eline kazma kürek aldı toprak kazdı. Sonra traktöre binip gübreleri havalandırdı, ekim yaptı.

Organik tarımı ve doğayı çok sevdiğini söyleyen Biricik Suden, “Aslında çocukluğum böyle geçti. Gençlik yıllarımda kulüplere takıldım. Şimdi özüme döndüm. Eşim Mazhar da alıştı, bu halimi çok seviyor” dedi. Suden dün topladığı soğan, pırasa, roka ve turp ile Mazhar Alanson’a akşam yemeği hazırladı.

İnci Türkay ile Atilla Saral Oyuncu İnci Türkay, 10 yıldır eski manken ve oyuncu Atilla Saral ile birliktelik yaşıyor.



Türkay'ın Londra'da okuyan oğlu Ali de tatil için Türkiye'ye geldi. Anne-oğul soluğu Atilla Saral'ın yaşadığı Kazdağı Yeşilyurt Köyü'nde aldı.

Sihirli Annem ile yıldızı parlayan İnci Türkay, geçtiğimiz sezonlarda Rengarenk dizisiyle ekranlarda boy gösterdi.

Atilla Saral ise son olarak Şevkat Yerimdar'da rol aldı.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile modacı eşi Nihan Buruk, bir süre önce İzmir-Urla'ya bağlı Barbaros köyünde 2 bin 800 metrekarelik arsa aldı. Değerinin 400 bin lira olduğu öğrenilen arsaya ev yaptırmayı planlayan Buruk çifti, bir yandan da köyün kalkınması için uğraş veriyor.

Hürriyet'in haberine göre; Nihan Buruk'un son olarak belediyenin açtığı resim atölyesinde sergilenen tabloların tamamını satın aldığı, çiftin sempatik tavırları ve verdikleri desteklerle şimdiden köy halkının büyük sempatisini kazandığı öğrenildi.

Burak Hakkı Gurbet Kadını dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak İkizler: Memo Can dizisinde seyirci karşısına çıkan Burak Hakkı, hayatta asıl patronun tabiat olduğunu söyledi.



Hakkı, “Ne kadar uğraşırsan uğraş, varacağın nokta toprakta bir parça olmak… O yüzden pişman olmayacağınız, keyif aldığınız şeyler yapmanız gerekiyor” dedi.







Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü’nde aldığı arsada çiftlik hayatı yaşayan Hakkıi 22 dönüm toprak üzerinde başta ceviz olmak üzere çok sayıda sebze-meyve yetiştiriyor. İstanbul’dan kopmasa da yılın büyük bir bölümünü burada geçiriyor.

3 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konserle İstanbullularla buluşmaya hazırlanan Erol Evgin, yoğun konser programı öncesi köy hayatı yaşıyor.





ŞEHRİN İÇİNDE DOĞAL YAŞAM Şehrin içinde doğal yaşamı tercih eden sanatçı, uzun yıllardır tükettikleri sebze, meyve ve bakliyatları bahçesinde kendi yetiştiriyor. Evgin; “Bahçe ile ilgilenmek beni dinlendiriyor. Hem de bu sayede organik besleniyoruz” dedi.

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun solistlerinden Eren Bakıcı , müziği bırakıp köy hayatı yaşamayı tercih etti.

Eren Bakıcı, müziği bıraktıktan sonra Bursa’da köy hayatı yaşamaya başladığını ve seramik işine merak sardığını söyledi.

Muğla’nın Köyceğiz İlçesi’ne yerleşen ve köyde bir film platosu kuran Yılmaz Erdoğan da organik yaşamı tercih edenlerden

Yılmaz Erdoğan çiftliğinde bizzat yetiştirdiği doğal ürünlerle besleniyor. Ünlü oyuncu-yönetmen domatesten buğdaya, elmadan kabağa kadar birçok ürün yetiştiriyor. Ekmeğini bile kendi yapan Erdoğan Köyceğiz’den İstanbul’a geldiğinde de çiftliğinde yetiştirdiği ürünleri tüketiyor.

Mesut Özil’le yaşadığı aşkla dünya basınında da gündeme gelen Amine Gülşe, İzmir’in Ayaskent Köyü’nde salça yapıp, patlıcan toplamasıyla ilgili konuşmasında köy hayatı hakkında konuşmuştu: "Köy hayatı bana inanılmaz huzur veriyor. Her şey çok doğal. İnsanları içten ve samimi... Doğayla adeta bütünleşiyorsun ve ben bunun fikrine bile bayılıyorum. Havası bile gerçekten çok farklı... Köye gidince ruhsal olarak dinleniyorum."





Uzun süredir Bodrum’da yaşayan ve bir dönem Küçükbük’te muhtar azası seçilen Özlem Tekin , Muğla’nın Milas ilçesindeki bir köye taşındı.

Teknolojiden uzak duran Özlem Tekin'in beş köpeği, bir at ve eşeği var.

Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz’de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Bu beraberlikten Nefes ve Elem Su adlarında iki de çocuğu olan çift, orman içindeki çiftlik evinde yaşıyor.

Doğaşya iç içe yaşayan, bahçelerinde tavuk besleyen Özgü Namal ve Serdar Oral çiftinin çiftliklerinin etrafında kamp alanları var.