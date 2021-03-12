Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi açıldı

Mısır Apartmanı'nın Mehmet Akif'in hayatında iki önemli döneme şahitlik ettiğini vurgulayan Ersoy, şunları söyledi: "Girişteki bölüm ile belgesel salonumuz arasında sergilediğimiz iki fotoğraf bu dönemlerden ilkine ışık tutar. Söz konusu fotoğraflar ona edebiyat çevrelerinde duyulan saygının da tarihe düşülmüş notu gibidir. Zira bu kareler Mehmet Akif'in 'Âsım' eserinin yayınlanmasını kutlayan bir dost meclisini günümüze taşımaktadır. O mecliste bulunan insanlar ise başka söze gerek bırakmayacak değerde isimlerdir. Cenab Şahabeddin, Abdülhak Hâmid Tarhan, Süleyman Nazif, Mithat Cemal Kuntay ve Sami Paşazade Sezai. Ayrıca fotoğraflarda görünmese de Faruk Nafiz Çamlıbel de orada bulunmaktadır. İkinci dönem ise hem vuslatı hem ayrılığı barındırır. 1925'de Mısır'a gidişi ile başlayan memleket hasreti, hastalık gibi acı bir sebeple de olsa 1936'da son bulmuş ve Mehmet Akif Ersoy Türkiye'ye dönmüştür. Bu dönüşte Mısır Apartmanı ona ev sahipliği yapmış, yaklaşık altı ay kaldığı bu ev onun son yolculuğuna da şahitlik etmiştir. İşte bu mekânı değerli ve anlamlı kılan bu hatıralardır. Biz burayı Mehmet Akif'in bir emaneti gibi gördük. Bu hassasiyetle ihya edip ona layık bir eser meydana getirme gayreti içinde olduk. Ne mutlu bize ki bu gayret böyle güzel bir sonuca ulaşmıştır. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100'üncü yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu anlamlı günde İstiklal Şairimizin hatırasını onurlandırıyor olmak da yine bizler için büyük bir mutluluk vesilesidir. Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyor, bu evin onun mirasını geleceğe taşıma amacımıza hakkıyla hizmet etmesini temenni ediyorum."