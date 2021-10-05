Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın taciz suçlamasıyla karşı karşıya

05.10.2021 - 13:00
Fenomen ve şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia ederek cep telefonuyla mesajlaşma görüntülerini yayınladı. İddiaya göre Erbil, önce genç kıza "Bu gece yanında uyumak istediğini" belirten mesaj yazıyor. Erbil yine iddiaya göre, genç kız itiraz edince, vücudunun bazı bölümlerini Tik Tok'ta niye sergilediğini soruyor.
Ronay sözlerini şöyle sürdürdü: "Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun."
ECE RONAY KİMDİR?
Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi.
İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.
Karpuz şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.
İşte Ronay'ın Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...