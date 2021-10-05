Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın taciz suçlamasıyla karşı karşıya

Fenomen ve şarkıcı Ece Ronay'ın kendisini taciz ettiği iddiasıyla açıklamalarda bulunması ve mesajları yayınlamasının ardından Mehmet Ali Erbil, telefonunu asistanının kullandığını ve böyle bir mesaj atmadığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından "Z kuşağının tuzağına düştüm" diyen Erbil, "Yasal yollarla hakkımı arayacağım" diye konuştu.

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05.10.2021 - 13:00

Fenomen ve şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia ederek cep telefonuyla mesajlaşma görüntülerini yayınladı. İddiaya göre Erbil, önce genç kıza "Bu gece yanında uyumak istediğini" belirten mesaj yazıyor. Erbil yine iddiaya göre, genç kız itiraz edince, vücudunun bazı bölümlerini Tik Tok'ta niye sergilediğini soruyor.

Ronay yaptığı açıklamada, "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir" dedi.

"Mehmet Ali Bey’i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok degil, 5 saniye falan görünüyor klipte" diyen Ronay, "Klip sonrası ahlaksızıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü" iddiasında bulundu. Ronay'ın iddiasına göre, Tik Tok görüntülerinin yayınlanacağına dair şantaj mesajları da var.







Ronay sözlerini şöyle sürdürdü: "Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun."

Ronay'ın yayınladığı cep telefonu ekranı kayıtlarında, vücudunun bazı bölümlerini sergilemesi için talepler de yer alıyor.

ERBİL'DEN AÇIKLAMA



2. Sayfa programına telefonla bağlanan Erbil ise, "Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım o benim asistanımla irtibat halinde ben değilim" açıklamasında bulundu.







Erbil kendisini şöyle savundu: "Benim telefonum asistanımın elinde. O da beni defalarca kez uyardı 'Bu kızın beklentisi farklı' diye. Artık mahkemede hesaplaşacağız. Kızım yaşındaki bir kadın bana 'köpek' diyor. Asıl tehdidi o yaptı. Kendi ınstagram'dan bana yazdı sonra klibini söyledi. Ben bu zamana kadar kimsenin klibinde oynamadım. Gençlere destek olmak için oynamıştım."

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Erbil, "Z kuşağının tuzağına düştüm. Mesajları medyaya değil savcılığa sunacağım" dedi.

ECE RONAY KİMDİR? Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi.



İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.



Karpuz şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.



İşte Ronay'ın Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...





