Mehmet Ali Erbil: Kardeşime 'fişimi çekin' dedim

1 Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Mehmet Ali Erbil geçirdiği zorlu sağlık sürecini anlattı. İşte röportajdan öne çıkanlar...



Çok zor bir dönem geçirdiniz.Neler hissediyorsunuz?



- Dört ay kendimde değildim, uyuttular beni. Ne acıdan, ne de komplikasyonlardan haberim yoktu. Dört ayın sonunda uyandığımda kendimi Türk filminin içinde gibi hissettim. Hiçbir yerimi oynatamıyordum. Ne elimi, ne ayağımı, ne ağzımı... Bir tek dilimi hareket ettirebiliyordum. Konuşamıyordum. Alfabeyle konuşmaya çalışıyordum. Bir kelimeyi 15 dakikada söylüyordum.







2 Nasıl üstesinden geldiniz bu sürecin?



- Tutunarak. Hayata, aileme ve sevdiklerime tutunarak. Uyutulduğum dönemde acılarımı hissetmiyordum ama ailem hissetti. Başımda beklediler hep, hiç yalnız bırakmadılar. Karanlığa doğru gidiyordum ben. Hayattan kopuyordum. Bana hep izleyicilerim 'Mehmet Ali Bey' diye bağırıyordu ya programlarımda; o ses kurtardı biliyor musunuz hayatımı. Doktor da başımda 'Mehmet Ali Bey, Mehmet Ali Bey sakın ha kapatma gözlerini' diye bağırıyordu. 'Mehmet Ali Bey' diye bağıran o ses beni hayata döndürdü.







3 Doktor olan kız kardeşiniz Yeşim Erbil, sağlık durumunuzla ilgili kamuoyuna sık sık bilgi de veriyordu...



- Evet, ilk günden beri her şeyi yakından takip etti. 'Hep böyle mi kalacağım?' diye düşündüğüm dönemde kız kardeşime 'Eğer böyle yaşayacaksam benim fişimi çek' dedim.









4 Yani böyle yaşamaktansa ölmek mi istediniz?



- Evet. Hiç kıpırdamadan yaşayacağıma ölmek istedim. İyi ki kazandığım paraları yememişim



Dört ay uyutulduktan sonra uyandığınızda ilk ne söylediniz?



- İlk eşimin ismini söylemişim. 'Muhsine' demişim.







5 Hastaneden çıkınca ne yapmak istiyorsunuz?



- Evime gitmek istiyorum. Hatta "Zaten evdeyken de yatıyorum, burada da yatıyorum" diye kendimi motive ediyorum hastane odamda.



En çok ne yapmayı özlediniz?



- Doğduğum yere, Yeniköy'e gidip sahilde oturmayı özledim. Bir de yüzmeyi çok özledim. Ama denize girersem bir daha çıkamam diye korkuyorum. Ancak iki kişi destek olursa girebilirim.







6 İyileştikten sonra yeniden ekrana dönmek istiyor musunuz?



- Haftada bir program yapabilirim. Özledim seyircilerimle göz göze gelmeyi ama dizi veya hafta içi her gün bir program düşünmüyorum. Kendimi yormak istemiyorum artık. Şimdi dizi çekmek çok yorucu. Eskiden biz 1.5 günde dizi çekiyorduk. Ben hem dizide oynuyordum, hem de her gün üç saat canlı yayın yapıyordum. Bu kadar çalışmaktan dolayı 'Kaçış Sendromu' hastalığına yakalandım zaten.





