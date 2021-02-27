Mehmet Ali Erbil zor günleri anlattı: Vasiyet yazmayı düşündüm

İki yıl önce evinin banyosunda düşüp yaralandıktan sonra aylarca yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, o günleri geride bırakmanın mutluğunu yaşıyor. Ünlü şovmen, iki yılda yaşadıklarını sevenleriyle paylaştı.

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27.02.2021 - 12:30







"Başlarda hastane sürecinde vasiyet yazmayı düşündüm" diyen Erbil, sözlerine şöyle devam etti: "Sonra bana bir psikolog tavsiye ettiler. O bana dedi ki “Ne kimseye bir şey ver, ne sat ne sav. Sen buradan sapasağlam çıkacaksın.” Ondan sonra değişti fikrim. Zaten hepsinin hayatını garantilemişim, evlerini almışım. Fazlası zaten ekstra olacak. Benden sonra tufan! (Gülüyor)







Mehmet Ali Erbil , iki yıl önce evinin banyosunda düşüp kaburgasını kırdı. Hemen hastaneye kaldırılan Erbil, tedavi gördüğü sırada; kaçış sendromu hastalığı nüksedince uzun süre yoğun bakımda yattı. Posta'dan Oya Çınar'a konuşan Erbil, o süreçte neler düşündüğü ve sağlık durumunun nasıl olduğunu anlattı."Başlarda hastane sürecinde vasiyet yazmayı düşündüm" diyen Erbil, sözlerine şöyle devam etti: "Sonra bana bir psikolog tavsiye ettiler. O bana dedi ki “Ne kimseye bir şey ver, ne sat ne sav. Sen buradan sapasağlam çıkacaksın.” Ondan sonra değişti fikrim. Zaten hepsinin hayatını garantilemişim, evlerini almışım. Fazlası zaten ekstra olacak. Benden sonra tufan! (Gülüyor)

Değişen düşünceleriyle ilgili konuşan şovmen, "İnsanın başına her şey gelebiliyor bu dünyada. Böyle bakıyorum. Sebat ediyorum, şükrediyorum. Bu hale gelmem bile bir mucize. “Sadece elimi oynatabileyim” diye dua ediyordum. Şimdi tek başıma ayağa kalkabiliyorum, dört beş adım atıyorum. Dualar çok önemli tabii. Çok sevgi ve dua biriktirmişiz. “İyilik yap denize at” demişler ya. O dualara çok teşekkür ediyorum" dedi.









Erbil, 'Sıradan bir gününüz nasıl geçiyor?' sorusuna, "Bu süreçte evden çıkmıyorum. Zaten pandemi var, nereye çıkacağım? Kontrollü bir şekilde arkadaşlarım yemeğe geliyor. Eskiden de çok farklı değildi. Öyle gezmelerim, gece hayatım yoktu. O açıdan bir fark yok. Televizyon izliyorum. Oğlum geliyor, onunla maç keyfi yapıyoruz" cevabını verdi.





Ekranda olmayı özlediğini söyleyen Erbil, "Çok teklif de geliyor ama henüz hazır hissetmiyorum. Bakalım, ilerleyen zamanlarda o da olur inşallah" dedi.





Aşk konusuna da değinen ünlü şovmen "Özledim de hem yaşım hem yaşadıklarım itibarıyla çok zor geliyor artık. Çocuklarım var, torunum var. Torun olduktan sonra bambaşka oluyormuş. Hastalıktan dolayı hiç kucağıma alamadım ama görüntülü konuşuyoruz sık sık. Ona “Dede” demeyi öğrettik. (Gülüyor) Bunlarla çok mutlu oluyorum" diye konuştu.





'Aşık olma ihtimaliniz yok mu?' sorusunu da yanıtlayan Erbil, "Yok gibi görünüyor. Yeterince deneyimim var, her şeyi tattım. Yeterince ders aldım, ders verdim. Hiç öyle sosyal medyadan flört edeyim kafasında da değilim. Sıkılmışım demek ki" dedi.





Mehmet Ali Erbil, 'Hiç aldatıldınız mı?' sorusuna, "Şahit olmadım ama olabilir, kimse kimsenin peşine dedektif takmadan emin olamaz ki. Bir de kadınlar şeytandır, ayakta uyuturlar seni. Biz bir yalan söyleriz, iki saat sonra yakalanırız. Çok aptalız. O mesajı silmeyi bile akıl edemeyiz. Ben çok yakalandım öyle. Mesajı gidip tuvalette çekiyorum ama silmeyi akıl edemiyorum, düşünsene salaklığı. (Gülüyor) Bir defasında eski eşlerimden birine çok fena yakalanmıştım" şeklinde cevap verdi.