Mehmet Ali Erbil zor günleri anlattı: Vasiyet yazmayı düşündüm

Mehmet Ali Erbil
, iki yıl önce evinin banyosunda düşüp kaburgasını kırdı. Hemen hastaneye kaldırılan Erbil, tedavi gördüğü sırada; kaçış sendromu hastalığı nüksedince uzun süre yoğun bakımda yattı. Posta'dan Oya Çınar'a konuşan Erbil, o süreçte neler düşündüğü ve sağlık durumunun nasıl olduğunu anlattı.
"Başlarda hastane sürecinde vasiyet yazmayı düşündüm" diyen Erbil, sözlerine şöyle devam etti: "Sonra bana bir psikolog tavsiye ettiler. O bana dedi ki “Ne kimseye bir şey ver, ne sat ne sav. Sen buradan sapasağlam çıkacaksın.” Ondan sonra değişti fikrim. Zaten hepsinin hayatını garantilemişim, evlerini almışım. Fazlası zaten ekstra olacak. Benden sonra tufan! (Gülüyor)