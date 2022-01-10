Mehmet Ali Erbil'e taciz suçlamasıyla gündeme gelen Ece Ronay evlendi

Ronay, "Müjdem şu; ben 2.5 aylık hamileyim. Bundan dört, beş ay önce evlilik teklifi almıştım. Evlilik yolunda olan bir ilişkiydi, 'bebek oldu' diye evlenmiyoruz. Ben bu çocuğu sessiz sedasız bir şekilde aldırsaydım kimsenin haberi olmazdı. Bunun ne kadar büyük günah olduğunu biliyorum. Ben dini nikah yaptım. Mehmet’in hakkını yiyemem, o her zaman yanımda oldu. Bazı basın organlarında ‘Mehmet Bilir, Ece’nin üstüne ev yaptı’ haberleri yapıldı. Benim zaten 1.5 milyon değerinde bir evim ve çok da iyi bir arabam var. Benim kalkıp da kimseyle evlenme durumum söz konusu olamaz. Ben bir yıl içinde bir ev ve bir araba aldım" demişti.