Mehmet Ali Erbil'e taciz suçlamasıyla gündeme gelen Ece Ronay evlendi

Haberler 10.01.2022 - 11:27
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve ünlü şovmenden 'taciz' ve 'hakaret' sebebiyle şikayetçi olmuştu.
Ronay, taciz iddialarından sonra nişanlısı Mehmet Bilir'in, Erbil ile buluşması nedeniyle Bilir'den ayrıldığını duyurmuş, ancak daha sonra aralarındaki buzların eridiğini söylemişti.
Yaklaşık üç aylık hamile olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Ronay, Mehmet Bilir ile dünyaevine girdi. Önceki gün Bilir ile hayatını birleştiren Ronay, haberi Instagram'dan duyurdu. Konuyla alakalı açıklama yapan Ronay, "Bugün düğünüm yapılmadı. Sadece nikah yapıldı. Kalabalık bir nikah oldu. Kır düğünü istediğim için düğün yazın olacak" mesajını paylaştı.
"BU ÇOCUĞU ALDIRSAYDIM KİMSENİN HABERİ OLMAZDI"
Ronay'ın geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ronay, YouTube kanalında bu konuyla ilgili bir video çektiklerini ancak daha kurgu aşamasında olduğunu söylemişti. Videonun hazırlandığı ofisteki bir çalışanın, haberi basına sızdırdığını söyleyen ünlü isim, bebek beklediğini duyurmuştu.
Ronay, "Müjdem şu; ben 2.5 aylık hamileyim. Bundan dört, beş ay önce evlilik teklifi almıştım. Evlilik yolunda olan bir ilişkiydi, 'bebek oldu' diye evlenmiyoruz. Ben bu çocuğu sessiz sedasız bir şekilde aldırsaydım kimsenin haberi olmazdı. Bunun ne kadar büyük günah olduğunu biliyorum. Ben dini nikah yaptım. Mehmet’in hakkını yiyemem, o her zaman yanımda oldu. Bazı basın organlarında ‘Mehmet Bilir, Ece’nin üstüne ev yaptı’ haberleri yapıldı. Benim zaten 1.5 milyon değerinde bir evim ve çok da iyi bir arabam var. Benim kalkıp da kimseyle evlenme durumum söz konusu olamaz. Ben bir yıl içinde bir ev ve bir araba aldım" demişti.
Öte yandan Ece Ronay'ın evlendiği Mehmet Bilir, daha önce Mehmet Ali Erbil ile video çekmiş ve birlikte "Olayı kapatalım" demişlerdi.
Bu videoya sinirlenen şarkıcı, "Ben kimsenin böyle saçma bir özrünü kabul etmiyorum. Mehmet Ali Bey yılların kurdu, bizim Mehmet de saf... Kandırıp kullanmış olmalı diye düşünüyorum. Nişanlım Mehmet'in nazik barış teklifini de sonuna kadar reddediyorum" açıklamasını yapmıştı.
"ARTIK NİŞANLIM DEĞİL"
Ronay, "Özür meselesinin benimle hiçbir alakası yok. Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup, anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış. Bu arada artık sanırım artık nişanlım değil" demişti. Aralık ayında ikilinin barıştıkları haberleri çıkmıştı.