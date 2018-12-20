NTV

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Yeşim Erbil: Mucize gerçekleşti

Mehmet Ali Erbil’in doktor kardeşi Yeşim Erbil kardeşinin sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Prof.Dr Erbil, Mehmet Ali Erbil'in son 3 gündür cihaza bağlanmadığını ve konuşmaya başladığını dile getirdi. Doktor Erbil, "63 gün oldu. O kadar sevenleri dua etti ki bir mucize gerçekleşti" dedi.

  • 1

    Evinde düşen ve ardından uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil’in doktor kardeşi Yeşim Erbil, kardeşinin sağlık durumu hakkında bir mesaj paylaştı.
  • 2

    Doktor Erbil şu ifadeleri kullandı: "Son üç dört gündür, cihaza bağlama gereği duymadılar, yoğun bakımda hala ama solunum cihazından ayrıldı diyebiliriz"
  • 3

    "Bundan sonraki süreç iyileşme, daha yolumuz var ama yaşan fonksiyonlarının yerine gelmesi çok sevindirici."
  • 4

    "63 gün oldu. O kadar sevenleri dua etti ki bir mucize gerçekleşti. Ne kadar çok seveni varmış. Abim yavaş yavaş atlatacak."
  • 5

    "Bugünleri görmek bizi çok sevindirdi. Yanına girdik, çok sınırlı bir şekilde. Yayına girip çıkıyoruz."
  • 6

    "Şu an abim konuşuyor, küçük küçük canının çektiği yiyecekleri söylüyor. Canı mantı, köfte, pizza istemiş… Şimdilik aile bireyleri görebiliyor."
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin