Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Yeşim Erbil: Mucize gerçekleşti
Mehmet Ali Erbil’in doktor kardeşi Yeşim Erbil kardeşinin sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Prof.Dr Erbil, Mehmet Ali Erbil'in son 3 gündür cihaza bağlanmadığını ve konuşmaya başladığını dile getirdi. Doktor Erbil, "63 gün oldu. O kadar sevenleri dua etti ki bir mucize gerçekleşti" dedi.
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Evinde düşen ve ardından uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil’in doktor kardeşi Yeşim Erbil, kardeşinin sağlık durumu hakkında bir mesaj paylaştı.
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Doktor Erbil şu ifadeleri kullandı: "Son üç dört gündür, cihaza bağlama gereği duymadılar, yoğun bakımda hala ama solunum cihazından ayrıldı diyebiliriz"
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"Bundan sonraki süreç iyileşme, daha yolumuz var ama yaşan fonksiyonlarının yerine gelmesi çok sevindirici."
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"63 gün oldu. O kadar sevenleri dua etti ki bir mucize gerçekleşti. Ne kadar çok seveni varmış. Abim yavaş yavaş atlatacak."
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"Bugünleri görmek bizi çok sevindirdi. Yanına girdik, çok sınırlı bir şekilde. Yayına girip çıkıyoruz."
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"Şu an abim konuşuyor, küçük küçük canının çektiği yiyecekleri söylüyor. Canı mantı, köfte, pizza istemiş… Şimdilik aile bireyleri görebiliyor."