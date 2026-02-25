Mehmet Ali Erbil'in mutluluğu 7 ay sürdü. Gülseren Ceylan ile boşandı

Öte yandan Mehmet Ali Erbil, daha önce 5 kez evlendi. 1980 ve 1985 yıllarında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez evlenen Erbil'in bu birlikteliğinden Sezin adında bir kızı oldu.

Erbil, 1989 yılında da oyuncu Nergis Kumbasar ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten Yasmin adında bir kızları oldu. Ünlü şovmen, 2001'de evlendiği Sedef Altuntaş'tan 2003 yılında boşandı.

2005'te Tuğba Coşkun'la evlenen Erbil, oğlu Ali Sadi Erbil'i kucağına aldı. Ünlü çift 2011 yılında yollarını ayırdı.