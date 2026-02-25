Mehmet Ali Erbil'in mutluluğu 7 ay sürdü. Gülseren Ceylan ile boşandı
25.02.2026 11:58
NTV - Haber Merkezi
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 7 ay önce kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin evliliği bugün sona erdi.
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, bir dargın bir barışık aşklarını 28 Ağustos 2025 tarihinde nikahla taçlandırmıştı. Altıncı kez nikah masasına oturan 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 42 yaş küçük sevgilisi Ceylan'la Yeniköy'deki evinin bahçesinde evlenmişti.
Evlendikleri günden bu yana sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen ve daha önce de boşanmanın eşiğinden dönen ünlü çiftin evliliği bu sabah resmen bitti.
TEK CELSEDE BOŞANDILAR
İstanbul'da Beykoz Adliyesi'nde görülen davaya, Mehmet Ali Erbil de Gülseren Ceylan da katılmadı. Ünlü çiftin 7 aylık evliliği, tek celsede bitti.
Aralarında 42 yaş fark bulunan ve evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle boşanan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
DAHA ÖNCE 5 KEZ EVLENDİ
Öte yandan Mehmet Ali Erbil, daha önce 5 kez evlendi. 1980 ve 1985 yıllarında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez evlenen Erbil'in bu birlikteliğinden Sezin adında bir kızı oldu.
Erbil, 1989 yılında da oyuncu Nergis Kumbasar ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten Yasmin adında bir kızları oldu. Ünlü şovmen, 2001'de evlendiği Sedef Altuntaş'tan 2003 yılında boşandı.
2005'te Tuğba Coşkun'la evlenen Erbil, oğlu Ali Sadi Erbil'i kucağına aldı. Ünlü çift 2011 yılında yollarını ayırdı.