Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? (Yoğun bakımda 136 gün)
136 gündür yoğun bakımda olan Sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında kızı Sezin Erbil ve doktoru Jan Klod Kayuka açıklamalarda bulundu. Sezin Erbil, "Artık konuşabiliyor" derken, Klod Kayuka "Çok olmamakla birlikte ağızdan besleniyor" ifadelerini kullandı.
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Geçtiğimiz yıl ekimde evinin banyosunda düşmesi sonucu kaburgaları kırılan Mehmet Ali Erbil’in tedavisi devam ediyor.
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136 gündür yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında kızı Sezin Erbil ve doktoru Jan Klod Kayuka açıklamalarda bulundu.
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Kızı Sezin Erbil, ünlü şovmenin yaşamsal faaliyetlerinin normale dönmeye başladığını dile getirdi.
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Sezin Erbil, “Artık konuşabiliyor, az da olsa yemek yiyor. Üstelik seçim yapmıyor, hastane yemeğinden bile tadıyor. İnşallah güzel günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.
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Doktoru Jan Klod Kayuka ise Erbil’in sağlık durumuyla ilgilii “Çok olmamakla birlikte ağızdan besleniyor. Ruh haline göre dönem dönem espri bile yapıyor" diye konuştu.
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Jan Klod Kayuka daha önce de, "Hastaneye yattığında 90 kilo civarındaydı. Şu an 75 kilolarda. 15 kilo bu süreç için büyük bir kilo kaybı sayılmaz" sözlerini dile getirmişti.