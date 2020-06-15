Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan’ın doğum videosunu yayınladı

15.06.2020 - 12:16
Mehmet Aslantuğ, kendisi gibi oyuncu olan, 1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli eşi Arzum Onan’ın oğulları Can’ı doğurmadan önce ve sonraki hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.
2000 yılında çekilen videoda Onan, oğlu Can’ı beklediğini söyleyerek “Artık onu iyice merak ediyoruz, yüzünü, gözünü, kokusunu, tenini, sesini...” diyor.
Aslantuğ, eşinin bu hallerini “Kaptanın seyir defteri... Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden/yalnızlardan; ama emek verenlere teşekkür borcu var” notuyla paylaştı. Onan ise “Ahh” yorumunu yazdı.
Çift, Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya gelen oğullarını, düzenledikleri basın toplantısı ile tanıştırmıştı.
Aslantuğ, eşinin bu hallerini “Kaptanın seyir defteri... Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden/yalnızlardan; ama emek verenlere teşekkür borcu var” notuyla paylaştı. Onan ise “Ahh” yorumunu yazdı.