Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan’ın doğum videosunu yayınladı

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan'ın doğum öncesi ve sonrası anlarını gösteren nostaljik bir video paylaştı. 2000 yılında çekilen videoda Onan, oğlu Can'ı beklediğini söyleyerek "Artık onu iyice merak ediyoruz, yüzünü, gözünü, kokusunu, tenini, sesini..." diyor.

15.06.2020 - 12:16

Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan’ın doğum videosunu yayınladı - 1
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açarak sosyal medyaya 'Merhaba' diyen Mehmet Aslantuğ, son paylaşımıyla duygulandırdı. Aslantuğ, eşi Arzum Onan ile oğulları Can'ı bekledikleri anları yayınladı.
Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan’ın doğum videosunu yayınladı - 2

Mehmet Aslantuğ, kendisi gibi oyuncu olan, 1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli eşi Arzum Onan’ın oğulları Can’ı doğurmadan önce ve sonraki hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan’ın doğum videosunu yayınladı - 3

2000 yılında çekilen videoda Onan, oğlu Can’ı beklediğini söyleyerek “Artık onu iyice merak ediyoruz, yüzünü, gözünü, kokusunu, tenini, sesini...” diyor.

Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan’ın doğum videosunu yayınladı - 4

Aslantuğ, eşinin bu hallerini “Kaptanın seyir defteri... Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden/yalnızlardan; ama emek verenlere teşekkür borcu var” notuyla paylaştı. Onan ise “Ahh” yorumunu yazdı.

Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan’ın doğum videosunu yayınladı - 5

Çift, Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya gelen oğullarını, düzenledikleri basın toplantısı ile tanıştırmıştı. 

Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan’ın doğum videosunu yayınladı - 6
Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan’ın doğum videosunu yayınladı - 7

Aslantuğ, eşinin bu hallerini “Kaptanın seyir defteri... Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden/yalnızlardan; ama emek verenlere teşekkür borcu var” notuyla paylaştı. Onan ise “Ahh” yorumunu yazdı.

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