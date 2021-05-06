Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri de katıldı. Son olarak oyuncu Mehmet Günsür, gençlik fotoğrafını paylaştı. Cem Yılmaz ise, Günsür'ün 24 yıl önce çekilen poza yaptığı yorumla dikkat çekti.

06.05.2021 - 09:07

Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 1

MEHMET GÜNSÜR

45 yaşındaki oyuncu Mehmet Günsür, Instagram hesabından "22" mesajı ile 1997 yılında fotoğrafçı Bennu Gerede'nin çektiği bir pozunu paylaştı. Çok sayıda yorum ve 100 binden fazla beğeni alan fotoğrafa, yorum yazanlardan biri de Cem Yılmaz oldu. Usta komedyen, ünlü oyuncunun paylaşımına "Memo! Bu altı ay önce be kardeşim. Atma:)" notunu yazdı. Nur Fettahoğlu da aynı fotoğrafa "Şimdi fotoğrafını koysan 20 desen anlamama olasılığımız var" notu düştü.

Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 2
BEREN SAAT
Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 3
DEMET EVGAR
Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 4
GÜLSE BİRSEL
Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 5
ÇAĞLA ŞIKEL
Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 6

HALDUN DORMEN
Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 7
TUBA ÜNSAL
Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 8
MÜGE BOZ
Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 9
URAZ KAYGILAROĞLU
Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 10
NİL KARAİBRAHİMGİL
Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 11
SARP APAK
Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 12
LEVENT YÜKSEL
Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 13
DENİZ SEKİ
Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 14
ZAFER ALGÖZ

Ben (22), Lale Kalyoncu (19)... ADK Cebeci...


Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 15
HALUK LEVENT

Bir akım var diyorlar, 20’li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama!


Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 16
NÜKHET DURU

20 ile yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum...


Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 17
CEM DAVRAN

Bi çırpıda...


Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 18
CEM YILMAZ


Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 19
HAYKO CEPKİN

Ha bu da benden olsun o zaman... Cayır Metal sunar...



Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 20
ŞEVKET ÇORUH

20 yaş bulamadım, hep 19...


Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 21
BEHZAT UYGUR

O zamanın 'Farkında değilmişim gibi çek bilader'i...


Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 22
CELİL NALÇAKAN

Hey gidi...


Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 23
DEMET AKALIN

20. yaş günümde uçan balonlardan yanmıştım. Her gün kabukları soyuluyordu suratımın, epey acılıydı...
Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 24

RIZA KOCAOĞLU

Buyrun o zaman

Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 25
YAPRAK ÖZDEMİROĞLU


Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 26
YEKTA KOPAN

20’li yaşlar dediler, geldim. Ankara yılları, TRT binasında seslendirme sırası bekleyen bir delikanlı koyayım şuraya!


Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 27

SİYASİ İSİMLER 

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi


Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 28
ALİ BABACAN

Bizim için pek bir şey değişmedi
Not: Karadeniz yaylalarına çıkarken
Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim - 29
AHMET DAVUTOĞLU

Gençlik başımda duman


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