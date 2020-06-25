Mel Gibson'dan Winona Ryder'a yanıt

Ünlü yıldız Mel Gibson, homofobik ve Yahudi karşıtı ifadeler kullandığını iddia eden Winona Ryder'a cevap verdi.

25.06.2020 - 11:46

Mel Gibson'dan Winona Ryder'a yanıt - 1
Winona Ryder'ın ikisinin de katıldığı bir partide homofobik ve antisemitik söylemlerde bulunduğunu iddia ettiği Mel Gibson, bu suçlamalara karşı çıktı.


Mel Gibson'dan Winona Ryder'a yanıt - 2
Ünlü oyuncunun temsilcisi Alan Nierob, Ryder'ın anlatısına The Independent'a yaptığı bir açıklamayla itiraz etti.


Mel Gibson'dan Winona Ryder'a yanıt - 3
Nierob şu açıklamayı yaptı: "10 yıldan uzun zaman önce bu konuda basına konuştuğunda yalan söylemişti, şimdi de yalan söylüyor."
O zaman, Gibson'ın kendisinden özür dilemeye çalıştığını söylemesi de yalandı."


Mel Gibson'dan Winona Ryder'a yanıt - 4
"Gibson, yalanlarıyla yüzleşmesi için seneler evvel Ryder'a ulaştı ama o bu konuda karşılıklı konuşmayı reddetti."


Mel Gibson'dan Winona Ryder'a yanıt - 5
Ryder, öne sürülen iddiaları The Sunday Times'a yakın zaman önce verdiği bir mülakatta şu sözlerle yeniden gündeme getirmişti: "Yakın dostlarımdan biriyle kalabalık bir partideydik, Mel Gibson puro içiyordu, hepimiz konuşuyorduk ve gay olan arkadaşıma dönüp 'Bir dakika, şimdi ben Aids mi kapacağım?' dedi. Sonra konu Yahudilere geldiğinde 'Fırın kaçkınlarından biri değilsin, değil mi?' dedi."

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