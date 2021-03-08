Melania Trump boşanma iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

08.03.2021 - 08:44
"EVLİLİĞİNİ SAVUNMA KARARI ALDI"
Birçokları tarafından "nihayet beklenen oldu" ve Melania Trump konuşmaya başladı. İngiliz basınına konuşan bir ilişki uzmanına göre bu şimdilik bir "uyarı atışı".
Bir ilişki uzmanı Daily Star'a verdiği demeçte, Melania Trump'ın, Donald Trump ile boşanma söylentilerinin "zirve yapması" nedeniyle "nihayet evliliğini savunma vaktinin geldiğini" hissettiğini söyledi.
Çift hakkında çeşitli söylentilere rağmen Beyaz Saray'da kaldığı süre boyunca sessiz kalan Melania'nın bu tepkisi, hiç de kendisinden beklenen bir davranış değildi.
Eski bir arkadaşı da 50 yaşındaki eski First Lady'nin ve eski Başkan Donald Trump'ın ayrı yataklarda yattığını iddia etmişti.
Real Coaching'den ilişki uzmanı Carole Ann Rice, Melania'nın "patlamasının", Beyaz Saray'dan ayrılması nedeniyle hissettiği "yeni bir özgürlük duygusuna" bağlı olabileceğini söyledi.
Rice, Melania'nın "erkeğinin nezaketini ve dürüstlüğünü" korumak için "ilişkisinin etrafında bir gizem olduğunu varsayan ve yaratanlara uyarı atışı" yaptığını söyledi.
İlişki uzmanı şöyle devam etti: "Melania artık First Lady olmadığına göre, muhtemelen daha önce terbiyesi ve dürüstlüğü nedeniyle erkeğini koruyamayacağını hissettiği bir yerde (Beyaz Saray) olmanın aksine, artık konuşabileceği için yeni bir özgürlük duygusuna sahip. Bu yüzden muhtemelen 'nihayet konuşmamın zamanı geldi' diye düşünüyor ve 'artık yeter ' hissiyatıyla davranmaya başlıyor. Ayrıca bu çıkış, avukatlara da başvurmaya başlayabileceğine dair de bir uyarı atışı olabilir - sorun daha da büyüyerek tırmanmadan önüne geçmek için başkalarını da uyarıyor."
İlişki uzmanı, yalnızca Donald ve Melania Trump'ın ilişkilerinin içeriğini bildiklerini ve çiftin "kızgınlık ve hoşnutsuzluk anları" sergilemesine rağmen, bu anların "tamamen kişisel" olduğunu ekledi.
Rice, "Sadece o ve Donald Trump gerçeği biliyor, evlilik dışında hiç kimse evlilikte neler olup bittiğini tam olarak bilmiyor. Evet, belki evlilik mükemmel değil, kesinlikle sinir bozucu ve hoşnutsuz anlar sergiledi ama bu tamamen kişisel bir durum" diye konuştu.
AYRI YATAK İDDİASI
Çiftin evliliğiyle ilgili söylentiler, Melania'nın eskiden en iyi arkadaşı olan Stephanie Winston Wolkoff'un, çiftin çok ayrı hayatlar yaşadığını, hatta ayrı yataklarda yattığını iddia etmesinden sonra başladı.
Bu iddiaları yorumlayan Rice, "Pek çok insan boş odalarda uyuyor, birçok insan evli olduklarında ayrı evlerde uyuyor, bu yüzden bu alışılmadık bir durum değil. Melania'nın sorun büyümeden müdahale etme isteğinde haklı olduğunu düşünüyorum ancak bu tepki aynı zamanda, söylentilerin hayatında ve evliliğinde de biraz ağrılı bir noktaya dokunduğu anlamına da gelebilir" dedi.