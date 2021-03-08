Melania Trump boşanma iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

İlişki uzmanı, yalnızca Donald ve Melania Trump'ın ilişkilerinin içeriğini bildiklerini ve çiftin "kızgınlık ve hoşnutsuzluk anları" sergilemesine rağmen, bu anların "tamamen kişisel" olduğunu ekledi.

Rice, "Sadece o ve Donald Trump gerçeği biliyor, evlilik dışında hiç kimse evlilikte neler olup bittiğini tam olarak bilmiyor. Evet, belki evlilik mükemmel değil, kesinlikle sinir bozucu ve hoşnutsuz anlar sergiledi ama bu tamamen kişisel bir durum" diye konuştu.