Melania Trump, Donald Trump'ın elini tutmasına izin vermedi

19.08.2020 - 14:37
O anlar özellikle sosyal medyada çok konuşulsa da bu ikili arasındaki ilk gerginlik değildi.
Donald ve Melania Trump, bir başkan ve first lady arasındaki en sıra dışı ilişkiye sahip çift olarak kabul ediliyor. İkili, zaman zaman kameralar önünde gizli gerginlikler yaşayabiliyor.
ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump son olarak kilise önünde pozverirken gerginlik yaşamıştı. O tuhaf anda Donald Trump, eşi Melania'dan gülümsemesini istedi, ancak First Lady, gülümsemek yerine gerginliğini ortaya koyarak, sadece yüzünü buruşturdu.