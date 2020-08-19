Melania Trump, Donald Trump'ın elini tutmasına izin vermedi

ABD Başkanı Donald Trump ile Melania Trump arasında ilginç görüntüler yaşandı. Hafta sonu tatilinden dönerken uçak çıkışında eşinin elini tutmaya çalışan Trump'a, Melania'nın izin vermediği görüldü.

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19.08.2020 - 14:37

ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump arasında çok konuşulan anlara bir yenisi daha eklendi.

Hafta sonu tatillerini New Jersey'de geçiren Trump çifti arasında bir süredir soğukluk olduğu iddia ediliyordu. Trump çiftinin uçaktan inerken kaydedilen görüntüleri ise bu iddiaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.





Uçakla dönen çift merdivenlerden aşağı inerken, Donald Trump'ın eşi Melania'nın elini tutmak için çabaladığı ancak başarılı olamadığı görülüyor.





Görüntülerde ayrıca, Trump'ın eşinin elini tutmak için bir denemede daha bulunduğu, ancak Melania'nın elini yeniden çektiği dikkat çekiyor.

O anlar özellikle sosyal medyada çok konuşulsa da bu ikili arasındaki ilk gerginlik değildi.

Donald ve Melania Trump, bir başkan ve first lady arasındaki en sıra dışı ilişkiye sahip çift olarak kabul ediliyor. İkili, zaman zaman kameralar önünde gizli gerginlikler yaşayabiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, çoğu zaman kameralar önünde birbirlerini çok sevmiyor, zoraki mutlu görüntü vermeye çalışıyor gibi görünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump son olarak kilise önünde pozverirken gerginlik yaşamıştı. O tuhaf anda Donald Trump, eşi Melania'dan gülümsemesini istedi, ancak First Lady, gülümsemek yerine gerginliğini ortaya koyarak, sadece yüzünü buruşturdu. TRUMP ÇİFTİNİN GERGİN ANLARI (İZLE)