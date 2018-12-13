Melania Trump: Fırsatçılar benim ve ailemin adını kullanıyor

“Medya ve halk tarafından eleştirileceğimi biliyorum ama hem ülke hem de halk için doğru olanı ve doğru hissettiğimi yapacağım” diyen Melania Trump, “İşte bu yüzden kendime karşı dürüst kalmak istediğimi; ne yapmam gerektiği, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamak için kendimi dinlemek istediğimi, her gün anlamlı bir hayat yaşamak istediğimi söylüyorum” dedi.