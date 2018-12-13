Melania Trump: Fırsatçılar benim ve ailemin adını kullanıyor
ntv.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, medya eleştirisi yaparak bazı gazeteci, komedyen ve yazarların kendisi ve ailesinin adını kullanarak ünlenmeye çalıştığını iddia etti.
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ABD’nin First Lady’si Melania Trump, bazı yazar ve gazetecilerin fırsatçı davranarak kendisinin ve ailesinin adını kullanıp isim yapmaya çalıştığını söyledi.
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Melania Trump, katıldığı TV programında, “Komedyenlerden gazetecilere, oyunculara, kitap yazarlarına pek çok kişi benim ve ailemin adını kullanan fırsatçılar...” yorumunu yaptı.
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48 yaşındaki First Lady, “İncitmiyor. Ama tarih yazıyorlar ve bu doğru değil” ifadesini kullandı.
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Eski bir model olan Slovenya kökenli Melania Trump, medyanın “dedikodular”a ve “saçmalıklar”a odaklandığını iddia etti.
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“Medya ve halk tarafından eleştirileceğimi biliyorum ama hem ülke hem de halk için doğru olanı ve doğru hissettiğimi yapacağım” diyen Melania Trump, “İşte bu yüzden kendime karşı dürüst kalmak istediğimi; ne yapmam gerektiği, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamak için kendimi dinlemek istediğimi, her gün anlamlı bir hayat yaşamak istediğimi söylüyorum” dedi.
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First Lady, eşi Donald Trump’a katılmadığında bunu kendisine söylemekten çekinmediğini de belirtti.
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Melania Trump, “Bazen ona katılmıyorum ve bunu ona söylüyorum. Ama sonuçta onun kararı. Sonuçları biliyor. O bir yetişkin. Ama o bir mücadeleci” ifadesini kullandı.
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First Lady ayrıca, “O America ve Amerikan halkı için her gün mücadele ediyor” dedi.