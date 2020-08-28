Melania Trump kendisini öpmek isteyen Donald Trump'a yanağını çevirdi

Donald Trump ve eşi Melania Trump arasındaki garip beden dili sık sık ikilinin gündeme gelmesine neden oluyor. Seçim yarışında eşinin yanında olan Melenia Trump, Cumhuriyetçilerin Kongresi'nde eşi Donald Trump'a destek veren bir konuşma yaptı ve sonrasında olanlar oldu. First Lady, sahneye gelip kendisini dudağından öpmek isteyen eşine yanağını çevirdi.

28.08.2020 - 06:39

Melania Trump kendisini öpmek isteyen Donald Trump'a yanağını çevirdi - 1

 ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde eşine destek vermek için onu gölgesi gibi takip eden Melania Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresi'nde etkileyici bir konuşma yaptı. Donald Trump da eşini en ön sırada izleyenler arasındaydı ve gururlu bakışlarıyla dikkat çekti. Ancak ne olduysa konuşma bitiminde oldu.

First Lady Melania Trump'tan eşine övgü (Tıkla izle)

 

Melania Trump kendisini öpmek isteyen Donald Trump'a yanağını çevirdi - 2

Tüm gözler ikilinin üzerindeyken Donald Trump kürsüdeki Melania'nın yanına gidip onu tebrik etmek istedi. Trump, eşi Melania'yı öpmek için hamle yaptığı sırada eşinin kendini geri çekmesi sosyal medyada olay yarattı.

 

Melania Trump kendisini öpmek isteyen Donald Trump'a yanağını çevirdi - 3

Toplum içinde Donald Trump'ın elinin tutmaktan, yanında yürümekten hoşnut olmadığı izlenimi veren görüntüler sürekli basına yansıyan Melania Trump kendisini öpmek isteyen kocasına yine kafasını çevirdi.

Melania Trump kendisini öpmek isteyen Donald Trump'a yanağını çevirdi - 4

Donald Trump'ın öpücüğü deyim yerindeyse yarıda kaldı ve Melania'yı yanağından öpmek zorunda kaldı. 

Melania Trump kendisini öpmek isteyen Donald Trump'a yanağını çevirdi - 5

Bu anlar sosyal medyada paylaşılınca ikilinin arasındaki gerilim bir kez daha tüm dünyanın diline dolanmış oldu.

 

Melania Trump kendisini öpmek isteyen Donald Trump'a yanağını çevirdi - 6

İkili arasındaki son gerginlik geçen hafta sonu New Jersey tatili dönüşünde yaşandı.  Melania Trump uçak çıkışında eşinin elini tutmaya çalışan Trump'a izin vermedi.

Melania Trump kendisini öpmek isteyen Donald Trump'a yanağını çevirdi - 7

First Lady Melania Trump'tan eşine övgü (Tıkla izle)

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