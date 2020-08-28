Melania Trump kendisini öpmek isteyen Donald Trump'a yanağını çevirdi

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde eşine destek vermek için onu gölgesi gibi takip eden Melania Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresi'nde etkileyici bir konuşma yaptı. Donald Trump da eşini en ön sırada izleyenler arasındaydı ve gururlu bakışlarıyla dikkat çekti. Ancak ne olduysa konuşma bitiminde oldu.

First Lady Melania Trump'tan eşine övgü (Tıkla izle)