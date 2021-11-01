Melania Trump'ın yüzü bir anda buz kesti

Donald Trump ile Melania Trump nisan ayından beri ilk kez birlikte görüntülendi. Eski first lady'nin yüzünün bir anda buz kestiği anlar ise gündem oldu.

Haberler 01.11.2021 - 08:33

Melania Trump'ın yüzü bir anda buz kesti - 1

20 Ocak 2021’de görevine veda eden ABD eski Başkanı ın (75) eşi (51) geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana ortalıkta görünmüyordu. İkilinin nisan ayından bu yana hiç birlikte görüntülenmemesi, çiftin boşanacağı iddiası bile gündeme getirdi

Melania Trump'ın yüzü bir anda buz kesti - 2

Ancak Melania Trump geçtiğimiz Cumartesi akşamı Donald Trump ile birlikte Beyzbol Dünya Serisi’nin 4’üncü maçını sahadan izleyerek hem aylar sonra ilk kez halkın arasında görüldü, hem de dedikoduları yalanlamış oldu.

Melania Trump'ın yüzü bir anda buz kesti - 3

Trump çifti, Houston Astros ve Atlanta Braves beyzbol takımları arasındaki maçı izlerken Kızılderililerin ırkçı bulduğu için tepki gösterdiği Tomahawk chop (Tomahawk pirzola) seremonisine katıldı.

Melania Trump'ın yüzü bir anda buz kesti - 4

Ancak Trump’ın etraftakileri selamlaması sırasında Melania’nın gülümsemesinin bir anda buz kesmesi ve yüzünün aldığı acı dolu hal sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Melania Trump'ın yüzü bir anda buz kesti - 5

Twitter’da pek çok kişi, çiftin kötü giden ilişkileri ve daha önce sık sık çıkan boşanma dedikodularına dair yorumda bulundular.

Melania Trump'ın yüzü bir anda buz kesti - 6

Melania, Trump’ın başkanlığı sırasında katıldıkları etkinliklerde elini tutmasına izin vermemesiyle dikkat çekmişti.

Melania Trump'ın yüzü bir anda buz kesti - 7
Melania Trump'ın yüzü bir anda buz kesti - 8
Melania Trump'ın yüzü bir anda buz kesti - 9

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