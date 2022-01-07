Melanie Brown: Boşanma gücünü babam verdi

Aktif çalışmaları nedeniyle de bu yıl Britanya'nın en saygın ödüllerinden biri olan Britanya İmparatorluk Nişanı'na değer görülen ve Onur Listesi'ne girmeye hak kazanan Melanie Brown, mutluluğunu da 2017 yılında hayatını kaybeden babası Martin Brown'un mezarını ziyaret ederek kutladı.





