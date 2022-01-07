Melanie Brown: Boşanma gücünü babam verdi

Haberler 07.01.2022 - 11:29
Melanie Brown, aile içi şiddetten korumak ve bundan etkilenen kadınlara yardım elini uzatmak için kurulan bir vakıfla ortak çalışmalar yürütüyor.
Aktif çalışmaları nedeniyle de bu yıl Britanya'nın en saygın ödüllerinden biri olan Britanya İmparatorluk Nişanı'na değer görülen ve Onur Listesi'ne girmeye hak kazanan Melanie Brown, mutluluğunu da 2017 yılında hayatını kaybeden babası Martin Brown'un mezarını ziyaret ederek kutladı.
Yıldız şarkıcı, babasına ödülü kazandığını söylediğini belirterek, "Babam ölüm döşeğindeyken ona, sürekli taciz edildiğim bu evliliği bitireceğime dair söz verdim. Babam bana o gücü verdi" notunu düştü.
Brown, evli kaldıkları 10 yıl boyunca kendisine şiddet uygulayan kocası Stephen Belafonte'den boşanmak için gereken cesareti kendisine babasının verdiğini dile getirdi.
Babası hayatta olsaydı, kendisiyle gurur duyacağını da sözlerine ekleyen yıldız isim bu konudaki çabalarına devam edeceğini belirterek, mesajını sonlandırdı.