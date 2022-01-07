Melanie Brown: Boşanma gücünü babam verdi

Son nefesine kadar kızına şiddet uygulayan eşi Stephen Belafonte'den ayrılmasını söyleyen Melanie Brown aldığı ödül sonrası babasının mezarını ziyaret etti. Yıldız şarkıcı yayınladığı duygusal mesajda "Bu ödül onun sayesinde. Bana boşanma gücünü babam verdi" dedi.

Haberler 07.01.2022 - 11:29

Melanie Brown: Boşanma gücünü babam verdi - 1

Melanie Brown, aile içi şiddetten korumak ve bundan etkilenen kadınlara yardım elini uzatmak için kurulan bir vakıfla ortak çalışmalar yürütüyor.


Melanie Brown: Boşanma gücünü babam verdi - 2

Aktif çalışmaları nedeniyle de bu yıl Britanya'nın en saygın ödüllerinden biri olan Britanya İmparatorluk Nişanı'na değer görülen ve Onur Listesi'ne girmeye hak kazanan Melanie Brown, mutluluğunu da 2017 yılında hayatını kaybeden babası Martin Brown'un mezarını ziyaret ederek kutladı.


Melanie Brown: Boşanma gücünü babam verdi - 3

Yıldız şarkıcı, babasına ödülü kazandığını söylediğini belirterek, "Babam ölüm döşeğindeyken ona, sürekli taciz edildiğim bu evliliği bitireceğime dair söz verdim. Babam bana o gücü verdi" notunu düştü.


Melanie Brown: Boşanma gücünü babam verdi - 4

Brown, evli kaldıkları 10 yıl boyunca kendisine şiddet uygulayan kocası Stephen Belafonte'den boşanmak için gereken cesareti kendisine babasının verdiğini dile getirdi.


Melanie Brown: Boşanma gücünü babam verdi - 5

Babası hayatta olsaydı, kendisiyle gurur duyacağını da sözlerine ekleyen yıldız isim bu konudaki çabalarına devam edeceğini belirterek, mesajını sonlandırdı.

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