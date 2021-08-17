Melanie Sykes gondolcu sevgilisinden daha fazla ayrı kalamadı

Ünlü sunucu Melanie Sykes, geçtiğimiz yıl Venedik tatilinde tanıştığı yarı yaşındaki sevgilisi gondolcu Riccardo Simionato'dan daha fazla ayrı kalamadı. Geçen yılın sonbahar aylarında aşk yaşamaya başlayan çift, geçen hafta da Venedik'in tarihi atmosferinde romantik anlar yaşadı.

Abone ol Paylaş









17.08.2021 - 13:49

Geçen hafta sonu 51 yaşına giren İngiliz sunucu Melanie Sykes'in, geçtiğimiz yıl başlayan gondolcu aşkı alevlendi. Doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla birlikte yeniden Venedik'e giden Sykes, 24 yaşındaki gondolcu sevgilisi Riccardo Simionato ile tekrar bir araya geldi.



Melanie Sykes ile Riccardo Simionato, Venedik sokaklarında romantik anlar yaşadı.

Sykes ve Simionato, birbirlerini öpücük yağmuruna tuttuktan sonra uzun süre sohbet etti.





Daha sonra Riccardo Simionato işinin başına döndü.

Sykes da arkadaşıyla birlikte bir başka görevlinin idaresindeki gondolla kanallarda gezintiye çıktı.





Sykes ve Riccardo Simionato gecenin ilerleyen saatlerinde de Venedik sokaklarında el ele yürürken görüntülendi.





Bir dönem eski eşine saldırdığı iddialarıyla gündemde olan Melanie Sykes, geçen sonbaharda Venedik'e gittiğinde Riccardo Simionato ile tanıştı. Yaş farkına rağmen aralarında bir aşk doğdu. Sykes, kısa tatilin ardından geçen aralık ayında tekrar Venedik'e gitti ve sevgilisiyle buluştu.





Londra'ya döndükten sonra yaptığı sosyal medya paylaşımlarında Venedik'i özlediğini belirten Sykes, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin ikinci dalgasına rağmen yine aynı yere gitti ve genç sevgilisiyle buluştu.





Melanie Sykes, Riccardo Simionato'nın kendisinin yarı yaşında olması nedeniyle çok eleştirilen bu ilişkisi hakkında "Çılgın hayatın içinde mutluluk anları" demişti.





Melanie Sykes, ilk evliliğini 2001 ile 2009 arasında aktör Daniel Caltagirone ile yaptı. Çiftin bu evlilikten iki tane çocuğu oldu. Sykes, Caltagirone'den boşandıktan sonra 43 yaşındayken Twitter üzerinden tanıştığı 27 yaşındaki çatı ustası Jack Cockings ile evlendi.





2013'te evlenen çift, üç yıl sonra boşandı. Bu evlilik sırasında Melanie Sykes, kocasına saldırdığı gerekçesiyle karakolluk oldu. Suçunu kabul eden Sykes'ın bu evliliği uzun ömürlü olmadı.