Melek Baykal eski rol arkadaşı Özkan Uğur'u unutmuyor. "Onun sesi hâlâ bizimle"
05.03.2026 14:46
NTV - Haber Merkezi
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Melek Baykal, 2023 yılında hayatını kaybeden eski rol arkadaşı Özkan Uğur'u andı. Usta oyuncu, Uğur için "Sesi hâlâ burada" dedi.
“Ferhunde Hanımlar”, “Hayat Bağları”, “Cennet Mahallesi” gibi yapımlarla tanınan Melek Baykal, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Baykal, 2023 yılında hayatını kaybeden Özkan Uğur'u unutmuyor.
Seneler önce “Cennet Mahallesi” dizisinde birlikte rol aldığı Özkan Uğur'un vefatından sonra yayınlanan “Aynada” adlı şarkısını paylaşan Melek Baykal, yazdığı satırlarla takipçilerini duygulandırdı.
"YENİ ŞARKISINI DİNLERKEN YİNE AYNI SICAKLIĞI HİSSETTİM"
“Bazı insanlar aramızdan ayrılsa da sesi kalır. Şarkıları kalır… hatıraları kalır” diyen Melek Baykal, sözlerine, şöyle devam etti:
“Sevgili Özkan’ımızın yeni yayınlanan bu şarkısını dinlerken yine aynı sıcaklığı hissettim. Onun sesi hâlâ burada… Hâlâ bizimle… Dinleyin, paylaşın. Çünkü güzel insanların sesi çoğaldıkça yaşamaya devam eder."
"ÇOCUK RUHLU KOCAMAN BİR ADAMDI"
Özkan Uğur'un vefatı ardından büyük bir üzüntü yaşayan eski rol arkadaşı Melek Baykal, “Türkiye çok özel bir adamını kaybetti. Onun için söylenecek başka bir şey yok” demişti.
Uğur'un çok özel ve güzel bir adam olduğunu ifade eden Baykal, "Cennet Mahallesi'nde birlikte çalıştık. O bizim Beter Ali'mizdi. Çocukla çocuk olan ve hayatta kimseyi kırmayan, naif, çocuk ruhlu kocaman bir adamdı. Onu çok sevdiğimizi sadece söylemek istiyorum. Herhalde Türkiye'de Özkan Uğur'u sevmeyen bir insan yoktur. Onu herkes çok sevdi" şeklinde konuşmuştu.
ŞARKILARININ YANI SIRA OYUNCULUĞUYLA DA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
MFÖ grubu üyelerinden müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybetti. Üç kez lenf kanserini yenen ancak tekrar kansere yakalanan Uğur, uzun süre savaştığı hastalığa 69 yaşında yenik düştü.
"Maksat Muhabbet Olsun", “Olduramadım”, ““Bir Bakman Lazım” gibi solo şarkılarıyla da tanınan Uğur, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk performasıyla da adından söz ettirdi. “İkinci Bahar”, “G.O.R.A”, “A.R.O.G”, ”Yeter Anne", “Erşan Kuneri” gibi birçok yapımda rol alan Uğur, “Cennet Mahallesi”nde de “Beter Ali” karakterine hayat verdi.