Melek Baykal eski rol arkadaşı Özkan Uğur'u unutmuyor. "Onun sesi hâlâ bizimle"

Özkan Uğur'un vefatı ardından büyük bir üzüntü yaşayan eski rol arkadaşı Melek Baykal, “Türkiye çok özel bir adamını kaybetti. Onun için söylenecek başka bir şey yok” demişti.

Uğur'un çok özel ve güzel bir adam olduğunu ifade eden Baykal, "Cennet Mahallesi'nde birlikte çalıştık. O bizim Beter Ali'mizdi. Çocukla çocuk olan ve hayatta kimseyi kırmayan, naif, çocuk ruhlu kocaman bir adamdı. Onu çok sevdiğimizi sadece söylemek istiyorum. Herhalde Türkiye'de Özkan Uğur'u sevmeyen bir insan yoktur. Onu herkes çok sevdi" şeklinde konuşmuştu.