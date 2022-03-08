Melis Sezen: Marilyn Monroe'yu canlandırmayı isterdim

Oyuncu Melis Sezen, katıldığı bir etkinlikte, son dönemde biyografi filmlerinin öne çıkmasıyla ilgili gazetecilerin "Sizin oynamak istediğiniz tarihi bir karakter var mı?" sorusuna, “Marilyn Monroe'yu oynamayı çok isterim” yanıtını verdi.

Haberler 08.03.2022 - 15:02 | Son Güncelleme : 08.03.2022 - 15:11

Melis Sezen: Marilyn Monroe'yu canlandırmayı isterdim - 1

Oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz akşam Yasemin Sakallıoğlunun gösterisini izlemeye gitti.

Gösteri öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sezen, son dönemde biyografi filmlerinin ön planda olması üzerine gazetecilerin, "Sizin oynamak istediğiniz tarihi bir karakter var mı?" sorusuna, "Bergen' filmini çok merak ediyorum. Ben de Marilyn Monroe'yu oynamayı çok isterim, iddialı olur ama iddiayı severim” dedi.

Melis Sezen: Marilyn Monroe'yu canlandırmayı isterdim - 2

Geçtiğimiz haftalarda hakkında merak edilenleri açıklayan Sezen, aldığı bir eleştiri üzerine şunları söylemişti:

“Eleştiri işimizin bir parçası. Yapıcı eleştiriye her zaman açığım çünkü eleştirinin amacı yapıcı olma üzerinedir. Yıkıcı eleştiri, eleştiri başlığı altına sığınıp taşmak, kişisel değerler üzerinden konuşmak, aradaki saygıyı yok saymak; işte burada nasıl saygı yok sayılıyorsa, ben de bu eleştiriyi yok sayarım. Çünkü eleştiri başlığı adı altında yapılan saygısızlığı kabul etmem ve bunu yapan kişi de benim hayatımda olamaz. Benim dünyamda buna yer yok.”

Melis Sezen: Marilyn Monroe'yu canlandırmayı isterdim - 3

"ARKADAN İŞ ÇEVRİLMESİNE KATLANAMAM"

25 yaşındaki oyuncu, hayatta en katlanamadığı ve asla affetmeyeceği şey için, "Arkadan iş çevrilmesi, yalan söylenmesi ve samimiyetsizlik" yanıtını vermişti.

Melis Sezen: Marilyn Monroe'yu canlandırmayı isterdim - 4

"KENDİMİ KALIPLARA SOKMAYI SEVMEM"

Şimdiye kadar yer aldığı projelerle ilgili de açıklama yapan Sezen, "Hepsi bambaşka yönlerimle tanışmamı, kendimi daha çok keşfetmemi ve bir oyuncu olarak her zaman daha çok öğrenmemi sağlıyor. Kendimi hiçbir zaman kısıtlamayı ve kalıplara sokmayı sevmem" demişti.

Melis Sezen: Marilyn Monroe'yu canlandırmayı isterdim - 5

"AŞIK OLUNCA TAM BİR SEVGİ KELEBEĞİ OLUYORUM"

Ünlü isme, aşık olduğunda nasıl biri olduğu sorulduğunda ise, “Bilmiyorum dışarıdan kendimi göremiyorum ama tam bir sevgi kelebeği oluyorum. Gülüşmeler, heyecanlar… Bir şeyler hissettiğim kişiyle flört etmeyi çok seviyorum. Hatta bence en güzeli çoğu insanın da aşkta en sevdiği kısımlardan biri olan o baştaki flört, heyecan, paslaşmalar...” şeklinde yanıt vermişti.

Melis Sezen: Marilyn Monroe'yu canlandırmayı isterdim - 6

Sezen, "Aşk hayatımın her yerinde. Onu kavram olarak sadece romantik anlamda kısıtlamıyorum” demişti.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER