Melis Sezen: Marilyn Monroe'yu canlandırmayı isterdim

Haberler 08.03.2022 - 15:02 | Son Güncelleme : 08.03.2022 - 15:11
Oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz akşam Yasemin Sakallıoğlu’nun gösterisini izlemeye gitti.
Gösteri öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sezen, son dönemde biyografi filmlerinin ön planda olması üzerine gazetecilerin, "Sizin oynamak istediğiniz tarihi bir karakter var mı?" sorusuna, "Bergen' filmini çok merak ediyorum. Ben de Marilyn Monroe'yu oynamayı çok isterim, iddialı olur ama iddiayı severim” dedi.
Geçtiğimiz haftalarda hakkında merak edilenleri açıklayan Sezen, aldığı bir eleştiri üzerine şunları söylemişti:
“Eleştiri işimizin bir parçası. Yapıcı eleştiriye her zaman açığım çünkü eleştirinin amacı yapıcı olma üzerinedir. Yıkıcı eleştiri, eleştiri başlığı altına sığınıp taşmak, kişisel değerler üzerinden konuşmak, aradaki saygıyı yok saymak; işte burada nasıl saygı yok sayılıyorsa, ben de bu eleştiriyi yok sayarım. Çünkü eleştiri başlığı adı altında yapılan saygısızlığı kabul etmem ve bunu yapan kişi de benim hayatımda olamaz. Benim dünyamda buna yer yok.”
25 yaşındaki oyuncu, hayatta en katlanamadığı ve asla affetmeyeceği şey için, "Arkadan iş çevrilmesi, yalan söylenmesi ve samimiyetsizlik" yanıtını vermişti.
Şimdiye kadar yer aldığı projelerle ilgili de açıklama yapan Sezen, "Hepsi bambaşka yönlerimle tanışmamı, kendimi daha çok keşfetmemi ve bir oyuncu olarak her zaman daha çok öğrenmemi sağlıyor. Kendimi hiçbir zaman kısıtlamayı ve kalıplara sokmayı sevmem" demişti.
Ünlü isme, aşık olduğunda nasıl biri olduğu sorulduğunda ise, “Bilmiyorum dışarıdan kendimi göremiyorum ama tam bir sevgi kelebeği oluyorum. Gülüşmeler, heyecanlar… Bir şeyler hissettiğim kişiyle flört etmeyi çok seviyorum. Hatta bence en güzeli çoğu insanın da aşkta en sevdiği kısımlardan biri olan o baştaki flört, heyecan, paslaşmalar...” şeklinde yanıt vermişti.
Sezen, "Aşk hayatımın her yerinde. Onu kavram olarak sadece romantik anlamda kısıtlamıyorum” demişti.