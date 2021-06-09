Melis Sezen'den ünlü fotoğrafçı David Bellemere'e makyajsız pozlar
Natalie Portman, Jessica Alba, Mila Kunis, Carla Bruni, Eva Green, Gigi Hadid ve Barbara Palvin gibi yıldızlarla çalışan Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere, oyuncu Melis Sezen'e makyajsız şekilde özel çekim gerçekleştirdi.
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09.06.2021 - 13:40
Oyuncu Melis Sezen, dünyaca ünlü Fransız fotoğrafçı David Bellemere’ye çok özel pozlar verdi.
Doğal ışık kullanmasıyla tanınan fotoğrafçı, Sezen’in de çekimlerde makyajsız olmasını tercih etti.
Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; İstanbul Boğazı’ndaki bir yalıda gerçekleşen çekimler, yaklaşık 12 saat sürdü.
Ünlü fotoğraf sanatçısı çekimlerde, genç oyuncu ve İstanbul’un doğal güzelliğini harmanladığını belirtti. Melis Sezen’in yer aldığı fotoğraflar, çok yakında Fransız dergi Magnifick’te yayınlanacak.
Bellemere; Natalie Portman, Jessica Alba, Mila Kunis, Carla Bruni, Eva Green, Gigi Hadid ve Barbara Palvin gibi önemli Hollywood yıldızlarıyla çalışıyor.
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