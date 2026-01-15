Meltem Cumbul'dan Gönül Yarası itirafı. "Türkiye'de hiç ödül almadım"

“Meltem nasıl bir çocuktu?” sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, “Çocukken neşeli bir çocukluk geçirdim. Dört kardeştik. Bir ağabeyim, iki ablam vardı. Annemi kemik kanserinden, ağabeyimi akciğer kanserinden kaybettim” dedi.

Babası bankada müdür olduğu için birçok yer gezdiğini ve bir sürü insan tanıdığını söyleyen Meltem Cumbul, “Beni İzmir Elhamra Sineması'nın makinisti olan dedem büyüttü” dedi.