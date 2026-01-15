Meltem Cumbul'dan Gönül Yarası itirafı. "Türkiye'de hiç ödül almadım"
Ekranlardan uzak olan Meltem Cumbul, "Empati" programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, Şener Şen ile başrol oynadığı "Gönül Yarası" filmiyle ilgili itirafıyla şaşırttı.
Son olarak "Güzel Aşklar Diyarı" adlı dizide boy gösteren Meltem Cumbul, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
"Bir Sonbahar Hikayesi", "Usta Beni Öldürsene", "Propaganda", "Duvara Karşı", "Gönül Yarası", "Yılan Hikayesi", "Aşk Yakar", "Nuri", "Muhteşem Yüzyıl" gibi birçok projede rol alan ve gözlerden uzak bir yaşam süren Meltem Cumbul, çocukluğuna ve kariyerine dair bilinmeyenleri anlattı.
“Meltem nasıl bir çocuktu?” sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, “Çocukken neşeli bir çocukluk geçirdim. Dört kardeştik. Bir ağabeyim, iki ablam vardı. Annemi kemik kanserinden, ağabeyimi akciğer kanserinden kaybettim” dedi.
Babası bankada müdür olduğu için birçok yer gezdiğini ve bir sürü insan tanıdığını söyleyen Meltem Cumbul, “Beni İzmir Elhamra Sineması'nın makinisti olan dedem büyüttü” dedi.
Çocukken içinde diktiği kıyafetlerin, yazdık metinlerin bulunduğu bir bavulu olduğunu söyleyen 56 yaşındaki Cumbul, “Bize misafir gelirdi. Annem ‘Hep şimdi sıra Meltem’de derdi. Ailemizde sanatla uğraşan kişiler de çok olduğu için taklitler yapıyor, kantolar ve tiyatrolar oynuyordum” dedi.
Hep bir bavul macerası olduğunu ifade eden ünlü isim, “Bir bavulla yola çıkıp orada hayat kurduğum çok zaman oldu” ifadelerini kullandı.
"AĞABEYİM BENİM İÇİN KAHRAMANDI"
33 yaşında akciğer kanseri nedeniyle kaybettiği ağabeyi Acar Cumbul'dan da bahseden Meltem Cumbul, "Benim için bir kahramandı. Ben Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde okuyan ağabeyimin tavsiyesiyle Türk Koleji’ne gittim" diyerek ağabeyinin hayatına etkisini açıkladı.
"Ben Londra’ya taşıdığım dönemde ağabeyim kanserle mücadele ediyordu ve sabah 7’de yaptığım radyo yayınlarının kendisini hayata bağladığını söylerdi" diyen ünlü oyuncu, onunla Amerika'ya gitmek üzerine bir sürü hayalleri olduğunu söyledi.
Cumbul, "Ama bu hayalleri gerçekleştiremedik çünkü onu 33 yaşında kaybettim. Ağabeyim yanımda olmasa da konuştuklarımızı tek başıma gerçekleştirdim" diye konuştu.
Ailesinden büyük bir sevgi gördüğünü ve arasının herkesle iyi olduğunu söyleyen Cumbul, babasının her zaman yanında olduğunu ifade etti.
“Babanı kaybettiğinde aslında neyini kaybettin?” sorusunu cevaplayan Meltem Cumbul, “Babam 10 yıl boyunca Alzheimer ile mücadele etti. Onun gibi matematiksel zekaya sahip birinin bu hastalığa yakalanması çok üzücü oldu hepimiz için. Ama ben bu süreçte onun gidişine kendimi hazırladım. Hiçbir şey kaybetmedim aslında hepsini muhafaza ediyorum” dedi.
"YILAN HİKAYESİNE KADAR HİÇBİR DİZİ TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİM"
“İş mi daha önemli aşk mı?” sorusuna yanıt veren Cumbul, “İşim aşkım yani. Heyecan duyuyorum işimle ilgili” diyen Cumbul, kariyer yolculuğundan da bahsetti.
“Yılan Hikayesi”ne kadar hiçbir dizi teklifini kabul etmediğini söyleyen Meltem Cumbul, "Faruk Bayhan ve Osman Yağmurdereli beni ikna etti. O dönem menajerim olan Birol Giray da kabul ettirdi. İyi ki kabul ettirmiş ve iyi ki öyle bir deneyim yaşamışım. İki sezon boyunca şahane bir işti” dedi.
"C BLOK FİLMİNİ REDDETTİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"
"Bir Sonbahar Hikayesi" filmiyle sinemaya adım atan Cumbul, "Zeki Demirkubuz imzalı C Blok'u reddedip bu filmi seçtim" dedi. Meltem Cumbul, sözlerine "C Blok’u reddettiğim için pişman değilim. Tiyatro kökenli olduğum için başrole ve sinemaya hazır olmadığımı düşünüyordum" diye devam etti.
"GÖNÜL YARASI'NI AMERİKA'DA HER YERE GÖTÜRDÜM"
Ardından Şener Şen ile başrolleri oynadığı Yavuz Turgul imzalı "Gönül Yarası" filminden de bahseden Meltem Cumbul, “Gönül Yarası, o dönemde çok beğenildi. Film Oscar’a aday adayı olunca filmi taşıyarak Amerika’da her yere götürdüm ve izlenmesini sağladım” dedi.
“Çok ilginçtir ki Türkiye’de Gönül Yarası’yla hiç ödül almadım” itirafıyla şaşırtan ünlü oyuncu, "Ama Amerika’da Palm Springs Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldım" ifadelerini kullandı.
"ÇOK KIYMETLİ İSİMLERLE ÇALIŞTIM"
“Film çok büyük etki yarattı” diyen Meltem Cumbul, "Şener Şen, Timuçin Esen, Güven Kıraç, Devin Özgür Çınar gibi kıymetli isimlerle çalıştım. Yavuz Turgul bizi tüm karakterlere çok güzel hazırladı. O kadar çok güldüğüm bir dönemdi ki ‘Böyle bir dramanın içine nasıl düştüm, altından kalkabilecek miyim?’ diye düşünürdüm. Benim Türkiye’de ödül alamamam konusunda hep hayıflanır Yavuz Turgul ancak Amerika’dan aldığım ödül en güzel ödüllerden bir tanesiydi."
“Gönül Yarası”nda “Dünya” karakterine hayat veren Cumbul, filmde söylediği “Etek Sarı” adlı türküyle ilgili de “Herkes çok güzel söylediğimi ifade eder hep bana. Teyzemin Türk halk müziği sanatçısının olmasının da etkisi vardır. Büyüdüğüm evde sazlar hiç durmazdı” dedi.
Kariyerinde radyonun da büyük bir yeri olan Meltem Cumbul, “Radyoculuk nasıl başladı?” sorusu sonrası yaşadıklarını anlattı. Ünlü oyuncu, “1993 yılıydı Londra’da başladım. Sonrasında özel radyolar açıldı ve Türkiye’nin ilk kadın özel radyo DJ’i benim” dedi.