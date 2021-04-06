Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den ilk açıklama

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'ra Feris karakterini canlandıra Canan Ergüder meme kanserine yakalandı. 43 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecine başlandı. 43 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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06.04.2021 - 16:40

Başrolünde yer aldığı diziden affını isteyen 43 yaşındaki oyuncu tedavi süreci için harekete geçti.

Kadrodan ayrılmasının ardından çekimleri bırakan Ergüder, yakın zamanda kemoterapi görecek.

Ergüden, Instagram hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunu şu sözlerle anlattı: "Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım,

Niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi."

"İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşicem. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım Menajerimi Ara ekip arkadaşlarıma, Star TV'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren Ay Yapım'a çok teşekkür ederim."





Ergüder’in eşi Kenan Ece ve ailesi de süreci yakından takip ederek, ona bu dönemde destek veriyor.

Güllerin Savaşı dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Kenan Ece ile 2017 yılında nikah masasına oturan Canan Ergüder'in Demir adında üç yaşında bir oğlu var.

CANAN ERGÜDER KİMDİR?



Canan Ergüder 15 Temmuz 1977 İstanbul doğdu. Ergüder tiyatro eğitimine öncelikle Amerika'da Franklin and Marshall College'da başlayıp, daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti.

Ayrica LAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atölyesine katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.





Actors Studio ve Baryshnikov Foundation aracılığı ile Workcenter di Jerzy Grotowski & Thomas Richards'dan Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçildi.

2007 International Hoboken Film Festival'inde Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı Nancy için En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.





Oynamış olduğu bazı oyunlar Graceland, Rattlesnake, Twelfth Night, Love's Labor's Lost, Three Sisters ve Arcadia' dır. 2007'de Türkiye' de Bıçak Sırtı dizisiyle televizyon sektörüne adım atıp; akabinde Binbir Gece ve Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizileriyle devam etti.

2009 Afife Jale Tiyatro ödüllerinde Bayrak adlı oyunda canlandırdığı Kadınrolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncu'su seçildi. 2010’dan bu yana Will, Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm, Russel Crowe’ un yönettiği The Water Diviner ve Hiner Saleem’in yönettiği Tight Dressadlı filmlerde rol aldı. Son olarak, 2014-2016 yılları arasında Güllerin Savaşı dizisinde Gülfem Sipahi olarak boy gösterdi.

Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır. 2017 yılında oyuncu Kenan Ece ile evlenmiştir. Demir isminde bir çocukları vardır.

Meme kanseri nedir?

Meme dokusunun içerisinde yer alan süt bezlerinde veya süt kanallarını döşeyen hücrelerin yapılarının bozulması ve kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan ve başka organlara da yayılma potansiyeli taşıyan tümöral oluşumdur





Hastalık, erken dönemde genellikle belirti vermez. Bir kitle ele gelebilecek boyuta ulaşmadan 2 yıl öncesinde tarama mamografisi ile saptanabilir. Bu nedenle rutin taramalarını yaptırmayan kadınlarda meme kanserinin erken teşhis edilebilmesi oldukça zorlaşır. Erken evrede fark edilmeyen kanser hücresi zamanla meme dokusu içinde büyüyerek tümöral bir kitle oluşturur ve sonrasında da metastaz dediğimiz kan ve lenf yolu ile vücudun diğer organlarına yayılma potansiyeli kazanabilirler. Kan ve lenf yolu ile vücudun diğer bölgelerine yayılmadan teşhis edilen meme kanseri vakalarında tedavi başarısı oldukça yüksektir.

Meme kanseri belirtileri nelerdir?

Uzun yıllar boyunca belirti vermeden sinsice ilerleyen meme kanseri, evresi ilerledikçe çeşitli belirtilerle karşımıza çıkar.



Meme veya koltuk altı bölgesinde ele gelen şişlik

Memede büyüme, şekil bozukluğu, asimetri

Meme başında şekil bozukluğu, çökme ve renk değişimi

Meme başından akıntı gelmesi

Meme başında egzama benzeri deri döküntüleri ve soyulmalar

Meme ucunda kızarıklık ve yara oluşumu

Meme cildinde ödem, kızarıklık, portakal kabuğu görünümü (inflamatuar meme kanseri)