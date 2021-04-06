Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den ilk açıklama

06.04.2021 - 16:40
Menajerimi Ara'nın yıldızı oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı.
“Kanser DNA’sına çomak sokuyoruz” (Meme kanseri tedavisinde 5 önemli gelişme)
Başrolünde yer aldığı diziden affını isteyen 43 yaşındaki oyuncu tedavi süreci için harekete geçti.
Kadrodan ayrılmasının ardından çekimleri bırakan Ergüder, yakın zamanda kemoterapi görecek.
"İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşicem. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım Menajerimi Ara ekip arkadaşlarıma, Star TV'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren Ay Yapım'a çok teşekkür ederim."
Ergüder’in eşi Kenan Ece ve ailesi de süreci yakından takip ederek, ona bu dönemde destek veriyor.
Güllerin Savaşı dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Kenan Ece ile 2017 yılında nikah masasına oturan Canan Ergüder'in Demir adında üç yaşında bir oğlu var.
Meme kanseri nedir?
Meme dokusunun içerisinde yer alan süt bezlerinde veya süt kanallarını döşeyen hücrelerin yapılarının bozulması ve kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan ve başka organlara da yayılma potansiyeli taşıyan tümöral oluşumdur
Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Uzun yıllar boyunca belirti vermeden sinsice ilerleyen meme kanseri, evresi ilerledikçe çeşitli belirtilerle karşımıza çıkar.
Meme veya koltuk altı bölgesinde ele gelen şişlik
Memede büyüme, şekil bozukluğu, asimetri
Meme başında şekil bozukluğu, çökme ve renk değişimi
Meme başından akıntı gelmesi
Meme başında egzama benzeri deri döküntüleri ve soyulmalar
Meme ucunda kızarıklık ve yara oluşumu
Meme cildinde ödem, kızarıklık, portakal kabuğu görünümü (inflamatuar meme kanseri)