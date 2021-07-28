Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı

Oyuncu çift Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün sosyal medyadan yaptıkları ortak açıklama ile 12 yıllık evliliklerini bitirdiklerini duyurdu. Arkadaş kalma kararı alarak boşanan ikili, "Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz" dedi.

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28.07.2021 - 07:28

1999-2002 yılları arasında yayınlanan 'Yılan Hikayesi' adlı dizide Meltem Cumbul'la başrolü paylaşarak ünlenen, aynı zamanda ünlü oyuncular Mustafa Alabora ile Betül Arım'ın oğlu olan oyuncu Memet Ali Alabora ile rol aldığı Türkan dizisiyle ünlenen Pınar Öğün boşandı.

2009'da Ankara Tren Garı'nda aile bireylerinin katıldığı nikah töreni ile dünyaevine giren çift, bir süredir Galler'de yaşıyordu. Alabora ve Öğün ikilisi, boşanma haberini sosyal medyadan yaptıkları ortak açılamayla duyurdu.

43 yaşındaki Alabora ile 36 yaşındaki Öğün, Instagram hesaplarından birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak İngiliz ve ve Türkçe olarak, "Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz. (Bu metni beraber yazdık. Bütün gün beraber iş yaptık)" dedi.

"ÇOK MUTLU OL" Pınar Öğün, kendi hesabından yayımladığı mesajda Alabora'ya, "Çok mutlu ol. Aşk dolu olsun yaşamın ve güzellikler hayatını süslesin canım benim" sözleriyle seslendi.

Memet Ali Alabora, Gezi olaylarının ardından hakkında açılan davalardan dolayı 7 yıl önce İngiltere'ye, ardından Galler'e yerleşmişti. İkili, bulundukları ülkede tiyatro yapmaya devam ediyor. Alabora, rol aldığı oyun için Galce de öğrenmişti.