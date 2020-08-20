Ünlü isimler Menajerimi Ara'da buluştu (Çok konuşulacak tanıtım)

Star’da yayınlanmaya başlayacak olan Menajerimi Ara, Türkiye’nin sevilen birçok yıldız ismini biraraya getirecek. Her bölüm farklı bir ünlü ismin konuk olacağı dizinin genel tanıtımı, büyük merak uyandırdı.

20.08.2020 - 10:44

Ünlü isimler Menajerimi Ara'da buluştu (Çok konuşulacak tanıtım) - 1

Oyuncular ve menajerlerin dünyasının perdesini aralayacak olan Menajerimi Ara, yakında Star’da başlıyor. dizinin, yıldızlar geçidini andıran yeni tanıtımında; Tuba Büyüküstün, Çağatay Ulusoy, Ercan Kesal, Alican Yücesoy, Derya Baykal, Melisa Şenolsun, Edis ve Nebahat Çehre ile Nükhet Duru’nun diziden renkli ve tansiyonu yüksek anlarına yer verildi.

Menajerimi Ara 1. bölüm 3. fragman (Tıkla-İzle)

Ünlü isimler Menajerimi Ara'da buluştu (Çok konuşulacak tanıtım) - 2

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerin başrolünde yer aldığı Menajerimi Ara dizisi, her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek. Kendi kimlikleriyle diziye konuk olacak olan ünlü isimler, şimdiden merak konusu oldu.

Ünlü isimler Menajerimi Ara'da buluştu (Çok konuşulacak tanıtım) - 3

ÜNLÜ İSİMLER BU TANITIMDA

 

Tuba Büyüküstün, Çağatay Ulusoy, Ercan Kesal, Alican Yücesoy, Derya Baykal, Melisa Şenolsun, Edis ve Nebahat Çehre ile Nükhet Duru’nun çok konuşulacak sahnelerinin yer aldığı tanıtım, diziye dair merakı arttırıyor. Bugüne kadar yayınlanan dizilerden çok farklı bir yapıya sahip olan Menajerimi Ara’ seyircinin hayranı olduğu oyuncuları daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Ünlü isimler Menajerimi Ara'da buluştu (Çok konuşulacak tanıtım) - 4

Menajerimi Ara’nın yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

Ünlü isimler Menajerimi Ara'da buluştu (Çok konuşulacak tanıtım) - 5
İşte Menajerimi Ara'ya konuk olan ünlü isimlerden bazıları...
Ünlü isimler Menajerimi Ara'da buluştu (Çok konuşulacak tanıtım) - 6
Tuba Büyüküstün
Ünlü isimler Menajerimi Ara'da buluştu (Çok konuşulacak tanıtım) - 7
Ercan Kesal
Ünlü isimler Menajerimi Ara'da buluştu (Çok konuşulacak tanıtım) - 8
Alican Yücesoy
Ünlü isimler Menajerimi Ara'da buluştu (Çok konuşulacak tanıtım) - 9
Derya Baykal 
Ünlü isimler Menajerimi Ara'da buluştu (Çok konuşulacak tanıtım) - 10
Melisa Şenolsun
Ünlü isimler Menajerimi Ara'da buluştu (Çok konuşulacak tanıtım) - 11
Edis
Ünlü isimler Menajerimi Ara'da buluştu (Çok konuşulacak tanıtım) - 12
Nebahat Çehre
Ünlü isimler Menajerimi Ara'da buluştu (Çok konuşulacak tanıtım) - 13
Menajerimi Ara 1. bölüm 3. fragman (Tıkla-İzle)

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