Ünlü isimler Menajerimi Ara'da buluştu (Çok konuşulacak tanıtım)

ÜNLÜ İSİMLER BU TANITIMDA

Tuba Büyüküstün, Çağatay Ulusoy, Ercan Kesal, Alican Yücesoy, Derya Baykal, Melisa Şenolsun, Edis ve Nebahat Çehre ile Nükhet Duru’nun çok konuşulacak sahnelerinin yer aldığı tanıtım, diziye dair merakı arttırıyor. Bugüne kadar yayınlanan dizilerden çok farklı bir yapıya sahip olan Menajerimi Ara’ seyircinin hayranı olduğu oyuncuları daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.