Ünlü isimler Menajerimi Ara'da buluştu (Çok konuşulacak tanıtım)

20.08.2020 - 10:44
Oyuncular ve menajerlerin dünyasının perdesini aralayacak olan Menajerimi Ara, yakında Star’da başlıyor. dizinin, yıldızlar geçidini andıran yeni tanıtımında; Tuba Büyüküstün, Çağatay Ulusoy, Ercan Kesal, Alican Yücesoy, Derya Baykal, Melisa Şenolsun, Edis ve Nebahat Çehre ile Nükhet Duru’nun diziden renkli ve tansiyonu yüksek anlarına yer verildi.
Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerin başrolünde yer aldığı Menajerimi Ara dizisi, her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek. Kendi kimlikleriyle diziye konuk olacak olan ünlü isimler, şimdiden merak konusu oldu.
ÜNLÜ İSİMLER BU TANITIMDA
Tuba Büyüküstün, Çağatay Ulusoy, Ercan Kesal, Alican Yücesoy, Derya Baykal, Melisa Şenolsun, Edis ve Nebahat Çehre ile Nükhet Duru’nun çok konuşulacak sahnelerinin yer aldığı tanıtım, diziye dair merakı arttırıyor. Bugüne kadar yayınlanan dizilerden çok farklı bir yapıya sahip olan Menajerimi Ara’ seyircinin hayranı olduğu oyuncuları daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.
Menajerimi Ara’nın yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.