Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fotoğrafları

ntv.com.tr 05.03.2021 - 11:42
YENİ BÖLÜMÜN KONUSU
Dicle’nin Ömer’le görüşmesi işleri daha çok karıştırırken Barış’ın verdiği tepki Ömer’le karakola düşmelerine sebep olur. Serkan tazminat meselesi için herkesi sıkıştırmaya devam ederken Kıraç’ın öne sürdüğü fikir menajerleri ve asistanları yeni bir maceraya sürükler.
Menajerler ve asistanlar ikinci bir Gökçe Bahadır bulmak için şehrin dört bir yanını gezmek zorunda kalırlar. Kıraç, oyuncusunun sette partneriyle yaşadığı krizi çözmeye çalışır. Dicle, Barış için bir adım atarken, karşısında Barış’ın annesi Ayla’yı bulur. Serkan, Feris’in hamilelik süreci için Çınar’dan yardım alır. Peride’nin Ece’den öğrendiği bir gerçek ise sürpriz bir ismi sorgulamasına neden olur.
Her pazar izleyici ile buluşan Menajerimi Ara'nın başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimler yer alıyor.
Menajerimi Ara’nın yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken, senaryosunu Ekin Atalar kaleme alıyor. Dizinin yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor.
Her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek olan Menajerimi Ara, pazar günü Star’da.