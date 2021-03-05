Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fotoğrafları

Menajerler ve asistanlar ikinci bir Gökçe Bahadır bulmak için şehrin dört bir yanını gezmek zorunda kalırlar. Kıraç, oyuncusunun sette partneriyle yaşadığı krizi çözmeye çalışır. Dicle, Barış için bir adım atarken, karşısında Barış’ın annesi Ayla’yı bulur. Serkan, Feris’in hamilelik süreci için Çınar’dan yardım alır. Peride’nin Ece’den öğrendiği bir gerçek ise sürpriz bir ismi sorgulamasına neden olur.