Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fotoğrafları

Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara, 7 Mart Pazar günü 28. bölümüyle ekrana gelecek. Dicle’nin Ömer’le görüşmesi işleri daha çok karıştırırken Barış’ın verdiği tepki Ömer’le karakola düşmelerine sebep olur. İşte Menajerimi Ara dizinin yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 05.03.2021 - 11:42

Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fotoğrafları - 1
Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara, 7 Mart Pazar günü 28. bölümüyle ekrana gelecek. 
Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜMÜN KONUSU

Dicle’nin Ömer’le görüşmesi işleri daha çok karıştırırken Barış’ın verdiği tepki Ömer’le karakola düşmelerine sebep olur. Serkan tazminat meselesi için herkesi sıkıştırmaya devam ederken Kıraç’ın öne sürdüğü fikir menajerleri ve asistanları yeni bir maceraya sürükler.

Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Menajerler ve asistanlar ikinci bir Gökçe Bahadır bulmak için şehrin dört bir yanını gezmek zorunda kalırlar.  Kıraç, oyuncusunun sette partneriyle yaşadığı krizi çözmeye çalışır. Dicle, Barış için bir adım atarken, karşısında Barış’ın annesi Ayla’yı bulur. Serkan, Feris’in hamilelik süreci için Çınar’dan yardım alır. Peride’nin Ece’den öğrendiği bir gerçek ise sürpriz bir ismi sorgulamasına neden olur.

Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Her pazar izleyici ile buluşan Menajerimi Ara'nın başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimler yer alıyor.

Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Menajerimi Ara’nın yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken, senaryosunu Ekin Atalar kaleme alıyor. Dizinin yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor.

Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fotoğrafları - 6

Her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek olan Menajerimi Ara, pazar günü Star’da.

 

Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fotoğrafları - 7
MENAJERİMİ ARA 28. BÖLÜM FRAGMANI
Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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