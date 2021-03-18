Menajerimi Ara 30. yeni bölüm fotoğrafları

Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara, 21 Mart Pazar akşamı 30. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümde Beren’in Dicle ve Barış’ın ilişkisini ifşa etmek için yaptıkları ortaya çıkarken, Kıraç duyduklarına inanmakta güçlük çekiyor. Bu durum Dicle’yi öfkelendirirken, genç kadın babasına isyan ediyor. İşte Menajerimi Ara yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 18.03.2021 - 12:52

Menajerimi Ara 30. yeni bölüm fotoğrafları - 1
Menajerimi Ara dizisinin 30. bölümü 21 Mart Pazar günü saat 20.00'de Star'da ekrana gelecek.
Menajerimi Ara 30. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı ‘Menajerimi Ara’, heyecanlı bir bölümle daha seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan 30. bölümüne ait  tanıtımında; Beren’in Dicle ve Barış’ın ilişkisini ifşa etmek için yaptıkları ortaya çıkarken, Kıraç duyduklarına inanmakta güçlük çekiyor. Bu durum Dicle’yi öfkelendirirken, genç kadının babasına isyan ettiği anlar dikkat çekiyor.

Menajerimi Ara 30. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Duyduklarıyla deliye dönen Kıraç, Beren’den hesap sorarken ikili büyük bir tartışma yaşıyor. Yaşanan bu olaylar Dicle ve Beren’i bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Dicle geçtiği bu zor dönemde Barış’ın yanında olmasını isterken, Barış’ın bunalımdan çıkıp sevgilisine destek olup olamayacağı ise gizemini koruyor.

Menajerimi Ara 30. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. 

Menajerimi Ara 30. yeni bölüm fotoğrafları - 5
Menajerimi Ara’nın senaryosunu Ekin Atalar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.
Menajerimi Ara 30. yeni bölüm fotoğrafları - 6
MENAJERİMİ ARA 30. BÖLÜM FRAGMANI
Menajerimi Ara 30. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Menajerimi Ara 30. yeni bölüm fotoğrafları - 8

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