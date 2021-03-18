Menajerimi Ara 30. yeni bölüm fotoğrafları

ntv.com.tr 18.03.2021 - 12:52
YENİ BÖLÜM KONUSU
Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı ‘Menajerimi Ara’, heyecanlı bir bölümle daha seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan 30. bölümüne ait tanıtımında; Beren’in Dicle ve Barış’ın ilişkisini ifşa etmek için yaptıkları ortaya çıkarken, Kıraç duyduklarına inanmakta güçlük çekiyor. Bu durum Dicle’yi öfkelendirirken, genç kadının babasına isyan ettiği anlar dikkat çekiyor.
Duyduklarıyla deliye dönen Kıraç, Beren’den hesap sorarken ikili büyük bir tartışma yaşıyor. Yaşanan bu olaylar Dicle ve Beren’i bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Dicle geçtiği bu zor dönemde Barış’ın yanında olmasını isterken, Barış’ın bunalımdan çıkıp sevgilisine destek olup olamayacağı ise gizemini koruyor.
Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor.