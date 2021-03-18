Menajerimi Ara 30. yeni bölüm fotoğrafları

YENİ BÖLÜM KONUSU

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı ‘Menajerimi Ara’, heyecanlı bir bölümle daha seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan 30. bölümüne ait tanıtımında; Beren’in Dicle ve Barış’ın ilişkisini ifşa etmek için yaptıkları ortaya çıkarken, Kıraç duyduklarına inanmakta güçlük çekiyor. Bu durum Dicle’yi öfkelendirirken, genç kadının babasına isyan ettiği anlar dikkat çekiyor.