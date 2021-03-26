Menajerimi Ara 31. bölüm fotoğrafları

26.03.2021 - 10:58
Star’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’, her pazar izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimler yer alıyor.
‘Menajerimi Ara’nın yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş otururken genel yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor.
Dizinin senaryosunu Ekin Atalar kaleme alırken, yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor. Her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek olan ‘Menajerimi Ara’, pazar günü Star’da.
31. BÖLÜM KONUSU
Kıraç’ın hastanede olduğu haberini alan Dicle, soluğu babasının yanında alırken Kıraç’ın ajansta olmayışı işleri karıştırır. Dicle ve Gülin, Kıraç’ın yokluğunda Aydan Şener’in oynayacağı filmde çıkan büyük krizle mücadele eder.
Bütün bunlar olurken Serkan, Feris için özel bir sürpriz hazırlar. Öte yandan Barış, babasıyla ilgili hiç beklemediği bilgiler öğrenir. Ceyda’nın yapacağı hamleler işlerin daha da karışmasına sebep olurken, Kıraç hiç beklemediği bir teklifle karşı karşıya kalır.
İşte yeni bölümden diğer kareler...