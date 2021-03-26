Menajerimi Ara 31. bölüm fotoğrafları

Bütün bunlar olurken Serkan, Feris için özel bir sürpriz hazırlar. Öte yandan Barış, babasıyla ilgili hiç beklemediği bilgiler öğrenir. Ceyda’nın yapacağı hamleler işlerin daha da karışmasına sebep olurken, Kıraç hiç beklemediği bir teklifle karşı karşıya kalır.

İşte yeni bölümden diğer kareler...