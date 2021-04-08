Menajerimi Ara 33. yeni bölüm fotoğrafları

YENİ BÖLÜM KONUSU

Kıraç’ın temsil ettiği yönetmen Ceyhun, Feris’in oyuncusu Ayça Varlıer’le çalışmak isterken, Ayça Varlıer ise geçmişte kendisiyle yaşadığı sıkıntılar sebebiyle Ceyhun’la çalışmak istemiyor. Yağmur Tanrısevsin’in sette yaşadığı problem sebebiyle menajeri Feris’i araması sonucu Serkan ve Feris, soluğu sette alıyor.