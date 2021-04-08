Menajerimi Ara 33. yeni bölüm fotoğrafları

ntv.com.tr 08.04.2021 - 12:03
YENİ BÖLÜM KONUSU
Kıraç’ın temsil ettiği yönetmen Ceyhun, Feris’in oyuncusu Ayça Varlıer’le çalışmak isterken, Ayça Varlıer ise geçmişte kendisiyle yaşadığı sıkıntılar sebebiyle Ceyhun’la çalışmak istemiyor. Yağmur Tanrısevsin’in sette yaşadığı problem sebebiyle menajeri Feris’i araması sonucu Serkan ve Feris, soluğu sette alıyor.
Oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Menajerimi Ara’nın senaryosunu Ekin Atalar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.