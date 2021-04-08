Menajerimi Ara 33. yeni bölüm fotoğrafları

Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara, 33. yeni bölümüyle 11 Nisan Pazar akşamı ekrana geliyor. Dizinin bu haftaki konukları ise Ayça Varlıer ve Yağmur Tanrısevsin var. İşte Menajerimi Ara'nın yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 08.04.2021 - 12:03

Menajerimi Ara 33. yeni bölüm fotoğrafları - 1
Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın 33. bölümü pazar akşamı saat 20.00'de ekrana geliyor.
Menajerimi Ara 33. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Kıraç’ın temsil ettiği yönetmen Ceyhun, Feris’in oyuncusu Ayça Varlıer’le çalışmak isterken, Ayça Varlıer ise geçmişte kendisiyle yaşadığı sıkıntılar sebebiyle Ceyhun’la çalışmak istemiyor. Yağmur Tanrısevsin’in sette yaşadığı problem sebebiyle menajeri Feris’i araması sonucu Serkan ve Feris, soluğu sette alıyor.

Menajerimi Ara 33. yeni bölüm fotoğrafları - 3
Tanrısevsin'i kendi yaptığı sürpriz planına dahil eden Serkan, evlenme teklifiyle Feris’i şaşırtıyor.
Menajerimi Ara 33. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Menajerimi Ara’nın senaryosunu Ekin Atalar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.

Menajerimi Ara 33. yeni bölüm fotoğrafları - 5
MENAJERİMİ ARA 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)
Menajerimi Ara 33. yeni bölüm fotoğrafları - 6
Menajerimi Ara 33. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Menajerimi Ara 33. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Menajerimi Ara 33. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Menajerimi Ara 33. yeni bölüm fotoğrafları - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER