Menajerimi Ara 34. yeni bölümde Serkan, Feris'i üzmeden çözüm arayışında

Star TV'nin sevilin dizisi Menajerimi Ara'nın 34. yeni bölüm ayrıntıları belli oldu. Feris, evlilik hayalleri kurarken, Serkan sevgilisi üzmeden krize bir an önce bir çözüm bulmaya çalışıyor,

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17.04.2021 - 08:09

Başrollerinde; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara’nın 34. yeni bölümünde; her şeyden habersiz olan Feris, evlilik hayalleri kurarken; Serkan, Melisa’nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenir







Dicle, gerçeği Feris’e söyleyip söylememe konusunda kararsız kalır.

Çınar’ın İspanyol oyuncusu Jose, bir reklam çekimi için İstanbul’a gelir. Geldiği ilk andan itibaren Çınar’ı zor durumda bırakan Jose, kaybolunca işler karışır. Bütün ajans Jose’yi bulmak için seferber olur.

Barış’ın oynayacağı filmle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanır.

Kıraç bir yandan Ceyda’nın oyunla çıkarmaya çalışırken diğer yandan oyuncusu Ceren Taşçı’nın içinde olduğu krizi çözmeye çalışır.

Ayla’nın Dicle ile ilgili sürpriz hamlesi ise herkesi şaşırtır.

Serkan, Feris’i üzmeden bir an önce bir çözüm bulmaya çalışırken Ceyda’nın müdahalesi her şeyi karıştırır. Feris’in Melisa’yla yaşayacağı yüzleşme merak konusudur.