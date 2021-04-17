Menajerimi Ara 34. yeni bölümde Serkan, Feris'i üzmeden çözüm arayışında

Star TV'nin sevilin dizisi Menajerimi Ara'nın 34. yeni bölüm ayrıntıları belli oldu. Feris, evlilik hayalleri kurarken, Serkan sevgilisi üzmeden krize bir an önce bir çözüm bulmaya çalışıyor,

17.04.2021 - 08:09

Menajerimi Ara 34. yeni bölümde Serkan, Feris'i üzmeden çözüm arayışında - 1
Başrollerinde; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara’nın 34. yeni bölümünde; her şeyden habersiz olan Feris, evlilik hayalleri kurarken; Serkan, Melisa’nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenir


Menajerimi Ara 34. yeni bölümde Serkan, Feris'i üzmeden çözüm arayışında - 2
Dicle, gerçeği Feris’e söyleyip söylememe konusunda kararsız kalır.
Menajerimi Ara 34. yeni bölümde Serkan, Feris'i üzmeden çözüm arayışında - 3

Çınar’ın İspanyol oyuncusu Jose, bir reklam çekimi için İstanbul’a gelir. Geldiği ilk andan itibaren Çınar’ı zor durumda bırakan Jose, kaybolunca işler karışır. Bütün ajans Jose’yi bulmak için seferber olur.

Menajerimi Ara 34. yeni bölümde Serkan, Feris'i üzmeden çözüm arayışında - 4
Barış’ın oynayacağı filmle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanır.
Menajerimi Ara 34. yeni bölümde Serkan, Feris'i üzmeden çözüm arayışında - 5
Kıraç bir yandan Ceyda’nın oyunla çıkarmaya çalışırken diğer yandan oyuncusu Ceren Taşçı’nın içinde olduğu krizi çözmeye çalışır.
Menajerimi Ara 34. yeni bölümde Serkan, Feris'i üzmeden çözüm arayışında - 6
Ayla’nın Dicle ile ilgili sürpriz hamlesi ise herkesi şaşırtır.
Menajerimi Ara 34. yeni bölümde Serkan, Feris'i üzmeden çözüm arayışında - 7
Serkan, Feris’i üzmeden bir an önce bir çözüm bulmaya çalışırken Ceyda’nın müdahalesi her şeyi karıştırır. Feris’in Melisa’yla yaşayacağı yüzleşme merak konusudur.
Menajerimi Ara 34. yeni bölümde Serkan, Feris'i üzmeden çözüm arayışında - 8
Menajerimi Ara 34. yeni bölümde Serkan, Feris'i üzmeden çözüm arayışında - 9
Menajerimi Ara 34. yeni bölümde Serkan, Feris'i üzmeden çözüm arayışında - 10

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