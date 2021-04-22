Menajerimi Ara 35. yeni bölüm fotoğrafları

ntv.com.tr 22.04.2021 - 11:56
YENİ BÖLÜM KONUSU
Ego Ajans’ta yeni bir dönemin başladığını dile getiren Ceyda, yeterli performansı göstermeyen menajerin ajanstan kovulacağını söylerken, Kıraç ise ajansın taze menajeri Dicle’yi Ceyda’nın gazabından korumak istiyor.
Ceyda Dicle’nin bulunduğu konumu hak etmediğini düşünürken, genç menajerin işine son vermek için elinden geleni yapıyor. Bütün bu baskılara rağmen ayakta durmaya çalışan Dicle, sonunda göz yaşlarına hakim olamayıp şefkati Barış’ın kollarında arıyor.