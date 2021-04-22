Menajerimi Ara 35. yeni bölüm fotoğrafları

Ego Ajans’ta yeni bir dönemin başladığını dile getiren Ceyda, yeterli performansı göstermeyen menajerin ajanstan kovulacağını söylerken, Kıraç ise ajansın taze menajeri Dicle’yi Ceyda’nın gazabından korumak istiyor.

Bu haftanın sürpriz konuklarından Zeynep Köse, Dicle’nin menajer olarak performansından memnun olmazken onu sözleriyle rencide ediyor.