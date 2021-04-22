Menajerimi Ara 35. yeni bölüm fotoğrafları

Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 35. bölümü 25 Nisan Pazar akşamı yayılanacak. Yeni bölümde Ceyda’nın Ego Ajans menajerlerine karşı takındığı sert tavır, menajerlere büyük şok yaşatırken sevilen dizinin bu haftaki konuğu ise Zeynep Köse. İşte Menajerimi Ara'nın yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 22.04.2021 - 11:56

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Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 35. bölümü 25 Nisan Pazar akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek.
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YENİ BÖLÜM KONUSU

Ego Ajans’ta yeni bir dönemin başladığını dile getiren Ceyda, yeterli performansı göstermeyen menajerin ajanstan kovulacağını söylerken, Kıraç ise ajansın taze menajeri Dicle’yi Ceyda’nın gazabından korumak istiyor.

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Bu haftanın sürpriz konuklarından Zeynep Köse, Dicle’nin menajer olarak performansından memnun olmazken onu sözleriyle rencide ediyor.
Menajerimi Ara 35. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Ceyda Dicle’nin bulunduğu konumu hak etmediğini düşünürken, genç menajerin işine son vermek için elinden geleni yapıyor. Bütün bu baskılara rağmen ayakta durmaya çalışan Dicle, sonunda göz yaşlarına hakim olamayıp şefkati Barış’ın kollarında arıyor.

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Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor.
Menajerimi Ara 35. yeni bölüm fotoğrafları - 6
Menajerimi Ara’nın senaryosunu Sema Ergenekon ve Uğraş Güneş kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.
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MENAJERİMİ ARA 35. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)

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