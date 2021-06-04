Menajerimi Ara 40. bölüm fotoğrafları: Ortalık karışıyor

14 yaşındaki genç kız, kısa sürede Peride’yi delirtmeyi başarır. Bununla beraber, usta oyuncu Defne Yalnız, yıllar içinde sektörün yaşadığı dönüşümden rahatsız olurken geçmişe özlem duymaktan kendini alıkoyamaz. Peride, oyuncusunun yaşadığı hayal kırıklığını telafi etmek için elinden geleni yapar. Kıraç ise menajerliğini yaptığı ünlü rapçi Ozbi’yi reklam kampanyasına ikna etmek için zekice bir plan yapar. Aynı gün yayınlanarak rakip olacak dizilerde yer alan Jülide ve Arzu, ilk bölüm heyecanı yaşarken ikisi de aynı anda menajerleri Çınar’ın ilgi ve alakasına ihtiyaç duyunca ortalık karışır.

İşte yeni bölümden kareler...