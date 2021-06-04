Menajerimi Ara 40. bölüm fotoğrafları: Ortalık karışıyor

04.06.2021 - 15:08
Star’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’, her pazar izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde; Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimler yer alıyor.
‘Menajerimi Ara’nın yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş otururken genel yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor.
Dizinin senaryosunu Sema Ergenekon ve Uğraş Güneş kaleme alırken, yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor.
Her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek olan ‘Menajerimi Ara’, pazar günü Star’da.
40. BÖLÜM KONUSU
Dicle’nin oyuncusu Fırat’ın sette Ceyda’nın oyuncusu Görkem’e saldırması Dicle ve Ceyda arasındaki iplerin bir kez daha gerilmesine sebep olur. Fırat’ın geride bıraktığı alkol probleminin yeniden nüksetmesinden şüphelenen Dicle, ne yapacağını bilemez. Öte yandan Barış, Aydın’ın başına açtığı bela yüzünden hiç istemediği bir durumla karşı karşıya kalır. Peride’nin oyuncusu Nurten, torunu Su’yu seti sırasında Peride’ye emanet eder.
14 yaşındaki genç kız, kısa sürede Peride’yi delirtmeyi başarır. Bununla beraber, usta oyuncu Defne Yalnız, yıllar içinde sektörün yaşadığı dönüşümden rahatsız olurken geçmişe özlem duymaktan kendini alıkoyamaz. Peride, oyuncusunun yaşadığı hayal kırıklığını telafi etmek için elinden geleni yapar. Kıraç ise menajerliğini yaptığı ünlü rapçi Ozbi’yi reklam kampanyasına ikna etmek için zekice bir plan yapar. Aynı gün yayınlanarak rakip olacak dizilerde yer alan Jülide ve Arzu, ilk bölüm heyecanı yaşarken ikisi de aynı anda menajerleri Çınar’ın ilgi ve alakasına ihtiyaç duyunca ortalık karışır.
İşte yeni bölümden kareler...