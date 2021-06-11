Menajerimi Ara 41. bölüm fotoğrafları: Fatih Ürek konuk oluyor

11.06.2021 - 12:03
Star’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’, her pazar izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde; Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimler yer alıyor.
‘Menajerimi Ara’nın yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş otururken genel yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor.
Dizinin senaryosunu Sema Ergenekon ve Uğraş Güneş kaleme alırken, yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor.
41. BÖLÜM KONUSU
Ego Ajans çalışanları, Dicle’nin kovulduğu haberi ile şok olurken Kıraç, Ceyda’nın bu kararı sonucu deliye döner. Ceyda’nın bu tavrına tahammül edemeyen Kıraç, Çınar ve Peride ile Ceyda’dan kurtulmak için yeni bir plan yapar. Bu plan doğrultusunda menajerler Dicle’nin kovulmasının ardından Feris’in oyuncularını bölüşmek isterler ancak hiçbir şey istedikleri gibi gitmez. Çünkü Ceyda’nın onlara karşı verdiği savaşta pes etmek gibi bir niyeti yoktur. Bununla beraber Çınar ve Jülide’nin eskiden sevgili olduğunu öğrenen Arzu, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Barış’ın ise Aydın’ın borçlandığı otelci adamla başı hala derttedir. Ego Ajans’tan ayrıldığı duyulan Dicle’nin ise üstüne yeni iş teklifleri yağmaya başlar.
Star’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’nın 41. bölümünden bir ön izleme yayınlandı. Yayınlanan ön izlemede; dizinin sürpriz konukları arasında yer alan Fatih Ürek’in sahnede efsaneleşmiş şarkısı ‘Hadi Hadi’yi söylemesi herkesi coşturacak.