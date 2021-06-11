Menajerimi Ara 41. bölüm fotoğrafları: Fatih Ürek konuk oluyor

41. BÖLÜM KONUSU

Ego Ajans çalışanları, Dicle’nin kovulduğu haberi ile şok olurken Kıraç, Ceyda’nın bu kararı sonucu deliye döner. Ceyda’nın bu tavrına tahammül edemeyen Kıraç, Çınar ve Peride ile Ceyda’dan kurtulmak için yeni bir plan yapar. Bu plan doğrultusunda menajerler Dicle’nin kovulmasının ardından Feris’in oyuncularını bölüşmek isterler ancak hiçbir şey istedikleri gibi gitmez. Çünkü Ceyda’nın onlara karşı verdiği savaşta pes etmek gibi bir niyeti yoktur. Bununla beraber Çınar ve Jülide’nin eskiden sevgili olduğunu öğrenen Arzu, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Barış’ın ise Aydın’ın borçlandığı otelci adamla başı hala derttedir. Ego Ajans’tan ayrıldığı duyulan Dicle’nin ise üstüne yeni iş teklifleri yağmaya başlar.