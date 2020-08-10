Menajerimi Ara dizisiyle ekranlara dönen Barış Falay hakkında bilmeniz gerekenler

Ezel dizisinde hayat verdiği Kerpeten Ali karakteriyle akıllara kazınan Barış Falay Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan Menajerimi Ara dizisi ile ekranlara dönüyor. En son Paramparça dizisi ile izleyiciyle buluşan Barış Falay'ın projeleri ve hakkında merak edilenler…

10.08.2020 - 13:29

Menajerimi Ara dizisiyle ekranlara dönen Barış Falay hakkında bilmeniz gerekenler - 1

Barış Falay, 9 Nisan 1972 tarihinde Balıkesir Edremit'te dünyaya geldi.

Babasının memuriyeti dolayasıyla pek çok il gezen Barış Falay, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Menajerimi Ara dizisiyle ekranlara dönen Barış Falay hakkında bilmeniz gerekenler - 2
Çeşitli özel tiyatrolarda ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nda 2 yıl çalıştıktan sonra, 1997 yılında kuruluş sınavıyla beraber İzmit Şehir Tiyatrosu sanatçısı oldu.
Menajerimi Ara dizisiyle ekranlara dönen Barış Falay hakkında bilmeniz gerekenler - 3
Hamlet ile başlayan tiyatro hayatı, Üç Kuruşluk Opera, Misafir, Kamyon, Roberto Zucco, Kırmızı Yorgunları, Azizname, Barış, Bahar Noktası, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Karar Kimin ve daha birçok oyunda oynayarak devam etti.
Kameralar karşısına ilk kez Çiçek Taksi dizisiyle geçen Barış Falay, Ezel dizisinde canlandırdığı Kerpeten Ali karakteriyle Magazinciler Derneği tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.
Menajerimi Ara dizisiyle ekranlara dönen Barış Falay hakkında bilmeniz gerekenler - 4
Oyuncu Esra Ronabar ile 7 Temmuz 2006'da hayatını birleştirdi.
Menajerimi Ara dizisiyle ekranlara dönen Barış Falay hakkında bilmeniz gerekenler - 5
Çiftin Rüzgar Mavi adında bir oğlu var.
Menajerimi Ara dizisiyle ekranlara dönen Barış Falay hakkında bilmeniz gerekenler - 6
Barış Falay özellikle Ezel dizisinde hayat verdiği Kerpeten Ali karakteriyle akıllara kazındı.
Menajerimi Ara dizisiyle ekranlara dönen Barış Falay hakkında bilmeniz gerekenler - 7
Barış Falay'ın rol aldığı diziler ve filmler:


2015-2017 Paramparça (Harun) (TV Dizisi)


2013 - 2015-Medcezir (Selim) (TV Dizisi)


2011- 2012- Al Yazmalım (Cemşit) (TV Dizisi)


2009 - 2011-Ezel  (Kerpeten Ali) (TV Dizisi)


2011  - Ya Sonra (Cem) (Sinema Filmi)


2009 - İstanbul Çocukları


2008- Şeytanın Pabucu (Niyazi) (Sinema Filmi)


2008- Kirpi (Jilet Sadi) (Sinema Filmi)
Menajerimi Ara dizisiyle ekranlara dönen Barış Falay hakkında bilmeniz gerekenler - 8

2007 - Çemberin Dışında (Mafya) (TV Dizisi)


2006 - Beebeğim (Yavuz) (TV Dizisi)


2004 - 2005- Aliye  (Müco) (TV Dizisi)


2004 - ve Annem (TV Dizisi)


2002 - YarımElma (TV Dizisi)


2002 - Kuzenlerim (Engin) (TV Dizisi)


2001 - 90-60-90  (TV Dizisi)


2001 - Bizim çocuklarımız (TV Dizisi)


2001 - Tatlı Hayat (TV Dizisi)


2000 - Dadı (Şafak) (TV Dizisi)



1995 - Çiçek  Taksi (TV Dizisi)

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