Menajerimi Ara dizisiyle ekranlara dönen Barış Falay hakkında bilmeniz gerekenler
Ezel dizisinde hayat verdiği Kerpeten Ali karakteriyle akıllara kazınan Barış Falay Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan Menajerimi Ara dizisi ile ekranlara dönüyor. En son Paramparça dizisi ile izleyiciyle buluşan Barış Falay'ın projeleri ve hakkında merak edilenler…
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10.08.2020 - 13:29
Barış Falay, 9 Nisan 1972 tarihinde Balıkesir Edremit'te dünyaya geldi.
Babasının memuriyeti dolayasıyla pek çok il gezen Barış Falay, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.
Çeşitli özel tiyatrolarda ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nda 2 yıl çalıştıktan sonra, 1997 yılında kuruluş sınavıyla beraber İzmit Şehir Tiyatrosu sanatçısı oldu.
Hamlet ile başlayan tiyatro hayatı, Üç Kuruşluk Opera, Misafir, Kamyon, Roberto Zucco, Kırmızı Yorgunları, Azizname, Barış, Bahar Noktası, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Karar Kimin ve daha birçok oyunda oynayarak devam etti. Kameralar karşısına ilk kez Çiçek Taksi dizisiyle geçen Barış Falay, Ezel dizisinde canlandırdığı Kerpeten Ali karakteriyle Magazinciler Derneği tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.
Oyuncu Esra Ronabar ile 7 Temmuz 2006'da hayatını birleştirdi.
Çiftin Rüzgar Mavi adında bir oğlu var.
Barış Falay özellikle Ezel dizisinde hayat verdiği Kerpeten Ali karakteriyle akıllara kazındı.
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