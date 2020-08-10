Menajerimi Ara dizisiyle ekranlara dönen Barış Falay hakkında bilmeniz gerekenler

Barış Falay, 9 Nisan 1972 tarihinde Balıkesir Edremit'te dünyaya geldi.

Babasının memuriyeti dolayasıyla pek çok il gezen Barış Falay, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.