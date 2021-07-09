Menajerimi Ara Final: Süper Ego ve Ceyda son bir savaş için karşı karşıya

Başrollerinde; Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara, final bölümüyle Pazar günü izleyiciyle buluşuyor.

09.07.2021 - 12:51

Menajerimi Ara Final: Süper Ego ve Ceyda son bir savaş için karşı karşıya - 1
Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ada'nın final bölümünde Kıraç’ın polisler tarafından apar topar götürülmesi herkese büyük bir şok yaşatır.

Menajerimi Ara Final: Süper Ego ve Ceyda son bir savaş için karşı karşıya - 2
Yaşanan büyük karmaşanın ardından Kıraç aklanır.
Menajerimi Ara Final: Süper Ego ve Ceyda son bir savaş için karşı karşıya - 3
Süper Ego ve Ceyda, son bir savaş için karşı karşıya gelir.
Menajerimi Ara Final: Süper Ego ve Ceyda son bir savaş için karşı karşıya - 4
Yeni bir uluslararası projeye oyuncularını sokmayı başaran taraf, Ego Ajans’ın sahibi olacaktır.
Menajerimi Ara Final: Süper Ego ve Ceyda son bir savaş için karşı karşıya - 5
Verilen büyük emeklerin ve çabaların ardından Ego Ajans’ın kaderini belirleyecek gelişmeler yaşanır. H
Menajerimi Ara Final: Süper Ego ve Ceyda son bir savaş için karşı karşıya - 6
erkes için yeni bir dönem başlarken Dicle ve Barış, aralarındaki buzları eritirler...
Menajerimi Ara Final: Süper Ego ve Ceyda son bir savaş için karşı karşıya - 7
Menajerimi Ara Final: Süper Ego ve Ceyda son bir savaş için karşı karşıya - 8
Menajerimi Ara Final: Süper Ego ve Ceyda son bir savaş için karşı karşıya - 9
Menajerimi Ara Final: Süper Ego ve Ceyda son bir savaş için karşı karşıya - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER