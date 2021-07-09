Menajerimi Ara Final: Süper Ego ve Ceyda son bir savaş için karşı karşıya
Başrollerinde; Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara, final bölümüyle Pazar günü izleyiciyle buluşuyor.
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09.07.2021 - 12:51
Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ada'nın final bölümünde Kıraç’ın polisler tarafından apar topar götürülmesi herkese büyük bir şok yaşatır.
Yaşanan büyük karmaşanın ardından Kıraç aklanır.
Süper Ego ve Ceyda, son bir savaş için karşı karşıya gelir.
Yeni bir uluslararası projeye oyuncularını sokmayı başaran taraf, Ego Ajans’ın sahibi olacaktır.
Verilen büyük emeklerin ve çabaların ardından Ego Ajans’ın kaderini belirleyecek gelişmeler yaşanır. H
erkes için yeni bir dönem başlarken Dicle ve Barış, aralarındaki buzları eritirler...
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