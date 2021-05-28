Menajerimi Ara'da Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe krizi

Başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 39. yeni bölümünde Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe krizi yaşanıyor.

28.05.2021 - 10:14

Menajerimi Ara'da Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe krizi - 1
Her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek olan Menajerimi Ara’nın 39. yeni bölümünde Alper’in menajerliğini üstlenen Dicle, Ceyda’nın sert tepkisiyle karşılaşır. Kıraç ise kızı ve Ceyda arasında kalır.






Menajerimi Ara'da Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe krizi - 2
Mustafa Kırantepe, Çukur’un final bölümünün çekimleri sırasında gizemli bir şekilde ortadan kaybolur.
Menajerimi Ara'da Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe krizi - 3

Bunun üzerine, dizinin idari yapımcısı da Kırantepe’nin menajeri Kıraç’tan yardım ister.

Menajerimi Ara'da Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe krizi - 4
Kıraç ise hem Çukur’un final bölümünün senaryosunun sızdırılmaması için hem de bir an önce Mustafa Kırantepe’yi bulmak için gözünü karartır.

Menajerimi Ara'da Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe krizi - 5
Dicle, Barış, Emrah, Gülin, Jülide, Meral ve Aydın keyifli bir akşam yemeğine çıkarlar.
Menajerimi Ara'da Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe krizi - 6
Öte yandan, Dicle ve Çınar’ın oyuncuları Timur ve Didem, ayrılma kararı alır. İkilinin sonu gelmeyen tartışmaları sonucu aldıkları ayrılma kararı, birlikte yer aldıkları reklam kampanyası ve dizinin akıbetini zora sokarken Dicle ve Çınar, Timur ve Didem’in ayrılmaması için güçlerini birleştirir. Peride ise senaristinin senaryosunun çalınması kriziyle karşı karşıya kalır.
Menajerimi Ara'da Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe krizi - 7
Menajerimi Ara 39. yeni bölüm fotoğrafları...
Menajerimi Ara'da Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe krizi - 8
Menajerimi Ara'da Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe krizi - 9
Menajerimi Ara'da Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe krizi - 10
Menajerimi Ara'da Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe krizi - 11

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