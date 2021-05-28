Menajerimi Ara'da Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe krizi

Başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 39. yeni bölümünde Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe krizi yaşanıyor.

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28.05.2021 - 10:14

Her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek olan Menajerimi Ara’nın 39. yeni bölümünde Alper’in menajerliğini üstlenen Dicle, Ceyda’nın sert tepkisiyle karşılaşır. Kıraç ise kızı ve Ceyda arasında kalır.















Mustafa Kırantepe, Çukur’un final bölümünün çekimleri sırasında gizemli bir şekilde ortadan kaybolur.

Bunun üzerine, dizinin idari yapımcısı da Kırantepe’nin menajeri Kıraç’tan yardım ister.

Kıraç ise hem Çukur’un final bölümünün senaryosunun sızdırılmaması için hem de bir an önce Mustafa Kırantepe’yi bulmak için gözünü karartır.





Dicle, Barış, Emrah, Gülin, Jülide, Meral ve Aydın keyifli bir akşam yemeğine çıkarlar.

Öte yandan, Dicle ve Çınar’ın oyuncuları Timur ve Didem, ayrılma kararı alır. İkilinin sonu gelmeyen tartışmaları sonucu aldıkları ayrılma kararı, birlikte yer aldıkları reklam kampanyası ve dizinin akıbetini zora sokarken Dicle ve Çınar, Timur ve Didem’in ayrılmaması için güçlerini birleştirir. Peride ise senaristinin senaryosunun çalınması kriziyle karşı karşıya kalır.

Menajerimi Ara 39. yeni bölüm fotoğrafları...